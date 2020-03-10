عصام زكريا : لم نقرر إلغاء مهرجان الإسماعيلية الدولي بسبب «كورونا»

قال عصام زكريا ،رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة ، أن أدارة المهرجان لم تقرر بعد الغاءه بسبب فيروس كورونا وجاى الاستعداد له بشكل طبيعى

صرح عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن إدارة المهرجان تمارس تحضيراتها بشكل طبيعى، “ومنتظرين قرار وزارة الثقافة ومجلس الوزارء باستمرار المهرجان أو إلغائه حسب مدى السيطرة على فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن هذا القرار هو قرار سيادى ليس لهم يدٌ فيه، لكنهم مستمرون فى استعداداتهم لفعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.

يُذكر أن الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بتنظيم ورش للشباب، وخاصة طلاب المعهد العالى للسينما وأكاديمية الفنون، بحيث يتمكنون من مشاهدة المزيد من الأفلام والتفاعل مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم. مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة

وكذلك عدد من الوِرش الدولية للسيناريو والفيلم التسجيلي، بالإضافة لعدد من المحاضرات فى كتابة السيناريو والكتابة للأطفال، وهناك أيضَا تنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة بالإسماعيلية فى مجال حقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لعرض أفلام إما مِن صُنعهم أو عنهم فى إطار استخدام السينما للتوعية بحالاتهم وحقوقهم، وهناك أفلام من صناعة أطفال صم وبكم، وفيلم عن التوحد، وآخر من صناعة جمعية للأطفال المكفوفين.

كما سيتم الاحتفال بعام مصر– روسيا 2020، كما سيكون هناك يوم للاحتفاء بالصين، بالتعاون مع سفارة بكين والمركز الثقافى الصينى.

وقال عصام زكريا، في تصريحات سابقة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة سيكرِّم، هذا العام، الناقد السينمائى كمال رمزى؛ لعطائه الكبير فى مجال النقد السينمائي.

وقد انتهت لجان مشاهدة الأفلام من أعمالها والبدء فى وضع البرنامج الرئيسى المكون من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج الخاصة، ومنها برنامج أفلام التحريك وأهم مدارسه فى العالم حاليًّا، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مدرسة منها لعرض أفلامها.