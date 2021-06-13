عصام زكريا : عرض أعمال للمخرج الراحل شفيع شلبى في فعاليات مهرجان الإسماعيلية

قال عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية فى دورتة الـ 22، إنه تقرر عرض أعمال للمخرج الراحل شفيع شلبى في فعاليات مهرجان الإسماعيلية.

وقال زكريا في بيان له، إنه “استجاب لاقتراح بعض الأصدقاء الذين تذكروا وذكرونا بالمخرج والمذيع الراحل شفيع شلبي، وسوف يعرض المهرجان بعض أعماله في برنامج خاص، يعقبه ندوة حول الراحل وأعماله”، موجها الشكر للقائمين على الاقتراح.

وقال زكريا، إنه “هناك عشرات التفاصيل التي لا نزال نعمل عليها، وليس هناك وقت للبيانات والتوضيح والردود، ولكن هالني حجم ما يتردد بشأن تكريمات المهرجان”.

وأضاف: “رأيت أن من واجبي توضيح بعض الأمور وهى إن مهرجان الإسماعيلية يكتفي كل عام بتكريم واحد أو اثنين فقط من رموز السينما الوثائقية والقصيرة والنقاد الذين ساهموا في نشر الثقافة السينمائية”.

وأكد أن “تكريمات المهرجان للأحياء، حتى نؤكد على ضرورة تكريم الناس في حياتهم”.

وأضاف زكريا أن هذا العام نكرم الأستاذ الناقد كمال رمزي والأستاذة فايزة حسين فنانة التحريك، التي توفيت.

وتابع: “أي تكريمات أخرى هي من باب التحية لأسماء ونجوم يشاركون معنا ، والتحية لاسم رجاء الجداوي ابنة الاسماعيلية من برنامج حفل الافتتاح، كما يحدث عندما نكرم بعض أبناء المحافظة مثل المحافظ ورئيس هيئة قناة السويس وبالتأكيد هؤلاء ليسوا من صناع السينما الوثائقية والقصيرة ، والمكرمون في مهرجان الإسماعيلية هما كمال رمزي وفايزة حسين”.

وكان السيناريست محمد الباسوسي ،رئيس المركز القومي للسينما، أعلن مؤخرا إقامة الدورة الـ ٢٢ لـ مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى تنطلق فعاليات الدورة ال 22 للمهرجان في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري والذي يرأسة الناقد السينمائي عصام زكريا ، وذلك بعد تأجيله العام الماضى بسبب جائحة كورونا .

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