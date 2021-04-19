سيــارات

عصام حسين عضوًا منتدبًا لشركة النيل للتجارة والهندسة- هوندا مصر

يتولي خطة توسعية تسير نحو إضافة خدمات متكالمة لعملاء العلامة اليابانية في مصر
المال - خاص 7:51 م, الأثنين, 19 أبريل 21 7:51 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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في إطار خطة مجموعة الفطيم للتوسع والتطوير في الأسواق الدولية ومن أهمها السوق المصرية، تم تعيين المهندس عصام حسين مصطفى عضوًا منتدبًا لشركة النيل للتجارة والهندسة الوكيل الحصري للعلامة اليابانية “هوندا” و”تويو” للإطارات اليابانية فى مصر.

يتمتع عصام بخبرة قاربت العشرين عامًا في مجال السيارات، وقد تقلّد العديد من المناصب القيادية في عدد من المكاتب الإقليمية والموزعين المعتمدين لعلامات تجارية عالمية، ومنها مرسيدس وكرايسلر وفيات، وكان آخِر منصب له هو المدير العام لشركة القاهرة الوطنية للسيارات وكيل مرسيدس- بنز لمدة ثماني سنوات شارك خلالها في تحقيق مبيعات وإنجازات غير مسبوقة للعلامة التجارية في السوق المصرية.

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أعرب المهندسي عصام حسين، العضو المنتدب لشركة “النيل للتجارة والهندسة”، عن سعادته واعتزازه بالانضمام لمجموعة الفطيم والتي تعد كيانًا ضخمًا ورائدًا في العديد من المجالات المتعددة والأسواق العالمية.

وأضاف: “يتطلع لتحقيق قيمة مضافة وتطور ملموس لهوندا في مصر، بالتعاون مع جميع أعضاء فريق النيل للتجارة والهندسة ليستمتع أكبر عدد ممكن من المستهلكين المصريين ومحبي السيارات بهذه العلامة اليابانية التي تتميز عالميًّا بجودة واعتمادية استثنائية”.

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ولفت إلى أنه أهداف الخطة التوسعية التى تسير نحو إضافة منتجات وخدمات متنوعة ومتكاملة للمستهلك المصري في إطار من التميز واحترام المستهلك تماشيًا مع القيم الراسخة لمجموعة الفطيم.

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بقلم المال - خاص

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