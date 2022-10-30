عصام النجار: يشترط في طالب القيد بمجال السمسرة العقارية ألا يكون مدرجا على أيٍ من القوائم السلبية

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن من ضمن الشروط المطلوبة للقيد في مجال السمسرة العقارية ، ألا يكون طالب القيد مدرجا على أي من القوائم السلبية.

وتابع النجار أن القانون اشترط للأشخاص الاعتباريين، بوجود صورة من عقد الشركة ومستخرج من صحيفة الشركة وإقرار القيد بسجل السماسرة العقاريين، لجميع الشركاء المتضامنين أو المديرين.

وأوضح أنه يجب أن يتوافر شهادة الدورة التدريبية لصاحب الشأن أو المسئول عن أعمال السمسرة العقارية.

وكشف النجار أن فروع الهيئة للتسجيل بسجل السمسرة العقارية موجودة في الإسكندرية والسويس والمنوفية و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وأسوان، كما قامت بفتح مكاتب لها بالغرف التجارية.