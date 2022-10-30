عصام النجار: دورة تدريبية للسماسرة العقاريين مع صدور اللائحة التنفيذية الشهر المقبل

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدورة التدريبية بالنسبة للسماسرة العقاريين، ستبدأ مع صدور اللائحة التنفيذية خلال الشهر المقبل.

وأضاف النجار، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، للحديث عن ضرورة وجود أهمية قصوى لوجود قانون لتنظيم عمل السمسار العقاري، أنه من ضمن الالتزامات المقررة على السماسرة العقاريين تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة أو السمسرة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل السماسرة العقاريين، بحسب الأحوال المعتدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.