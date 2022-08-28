«عصابة نشل».. حقيقة فيديو محاولة خطف طفل داخل «توك توك» في القاهرة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بتوقف سائق مركبة “توك توك” في منطقة حدائق القبة، بزعم تعطيل المركبة قيادته ولدى مساعدته من قِبل أحد الأطفال حاول اختطافه.

واتضح من الفحص تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بتاريخ 20 الجاري من مواطن تعرض نجله -يبلغ من العمر 14 عامًا- لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب النشل”.

وأضاف والد المجني عليه أن شخصين يستقلان مركبة “توك توك” وقفا بجوار نجله، وأوهماه بحدوث عطل بإطار المركبة وطلبا مساعدتهما، وغافله أحدهما لسرقة هاتفه المحمول.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ومركبة “توك توك” المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما فرد خرطوش، 2 سلاح أبيض “مطواه”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، بالاشتراك مع شخصين آخرين “لهما معلومات جنائية”، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، واتخذت الإجراءات القانونية.