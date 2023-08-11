عصابة لصوص تستدرج أجنبيًا وتسرق عملاته الأجنبية في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة ، القبض على تشكيل عصابي ارتكب واقعة استدراج شخص أجنبي بدعوى تغيير عملات أجنبية له، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوه بالإكراه في منطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

كان مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مُصاب بجرحين في الجسم.

وبالانتقال وسؤاله قال إنه تعرف على شخص من خلال موقع “فيس بوك”، واتفق معه على تغيير مبلغ مالي من عملات أجنبية، للعملة المحلية خارج السوق المصرفية

وأضاف أنه أثناء حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما، فوجئ بقيام المذكور وآخران يستقلون سيارة ميكروباص بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به، وبداخلها مبلغ مالي من عملات أجنبية ومحلية، هاتف محمول، جواز السفر الخاص به، بطاقة هويته، واعتدى أحدهم عليه بسلاح أبيض مطواه، وأحدث إصابته المشار إليها، ثم الاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

وأرشدوا عن المبلغ المالي من العملات الأجنبية، الحقيبة الخاصة بالمجني عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية المستولي عليها.

وأضافوا أنهم أنفقوا المبلغ المالي من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.