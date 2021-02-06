عصابة سرقة مواشي بالدقهلية تقتل أحد أفرادها.. والمتهمان: ضل الطريق وتشاجرنا

ارتكبت عصابة تخصصت في سرقة المواشي، جريمة قتل أحد أفرادها أثناء عودتهم من إرتكاب جريمة للاستيلاء على مجموعة مواشي من أحد المنازل في محافظة الدقهلية، وعندما ضل المجني عليه طريقه ثم وصل لهم تشاجروا فيما بينهم، فاعتدوا عليه حتى إنهاء حياته، وإلقاء الجثمان خلف أحد المدارس.

قتل مسجل جنائي

ترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من الأهالي عن العثور على جُثة مسجل جنائي خلف إحدى المدارس بذات القرية، وبجواره عتلة ومقص حديدي.

وبسؤال زوجته -ربة منزل- في تحقيقات النيابة، اتهمت مسجلين جنائيًا، عن ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها، مشيرة إلى أنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة.

القتيل ضمن عصابة سرقة مواشي

وكشف المتهمان عن أنهما والمجني عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية.

وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل، وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز شرطة تمي الأمديد، لكن المجني عليه ضل الطريق.

المتهمان: خرجنا للسرقة وتشاجرنا فقلناه

وأشارا إلى أنهما عقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب، فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بالمقص المعثور عليه، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا.

وبارشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم، وطلقتين من ذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.