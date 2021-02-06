لايف

عصابة سرقة مواشي بالدقهلية تقتل أحد أفرادها.. والمتهمان: ضل الطريق وتشاجرنا

اختلفوا أثناء عودتهم من سرقة أحد المنازل.
أماني عوض 4:42 م, السبت, 6 فبراير 21 4:42 م, السبت, 6 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتكبت عصابة تخصصت في سرقة المواشي، جريمة قتل أحد أفرادها أثناء عودتهم من إرتكاب جريمة للاستيلاء على مجموعة مواشي من أحد المنازل في محافظة الدقهلية، وعندما ضل المجني عليه طريقه ثم وصل لهم تشاجروا فيما بينهم، فاعتدوا عليه حتى إنهاء حياته، وإلقاء الجثمان خلف أحد المدارس.

قتل مسجل جنائي

ترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من الأهالي عن العثور على جُثة مسجل جنائي خلف إحدى المدارس بذات القرية، وبجواره عتلة ومقص حديدي.

اقرأ أيضا  ضبط صاحب شركة وشقيقه لتشغيلهما جراج لمبيت سيارات مواد بترولية أسفل عقار بالجيزة

وبسؤال زوجته -ربة منزل- في تحقيقات النيابة، اتهمت مسجلين جنائيًا، عن ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها، مشيرة إلى أنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة.

اقرأ أيضا  اعترافات المتهمين بخطف تاجر بالجيزة: علمنا بامتلاكه عقارات فخططنا لطلب فدية

القتيل ضمن عصابة سرقة مواشي

وكشف المتهمان عن أنهما والمجني عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية.

وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل، وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز شرطة تمي الأمديد، لكن المجني عليه ضل الطريق.

المتهمان: خرجنا للسرقة وتشاجرنا فقلناه

وأشارا إلى أنهما عقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب، فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بالمقص المعثور عليه، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الإثنين 1-2-2021 في مصر

وبارشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم، وطلقتين من ذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية: افتتاح أعمال تطوير وحدات مرور في الدقهلية (صور)

أماني عوض 4:04 م, السبت, 6 فبراير 21

ضبط صاحب شركة وشقيقه لتشغيلهما جراج لمبيت سيارات مواد بترولية أسفل عقار بالجيزة

أماني عوض 3:58 م, السبت, 6 فبراير 21

أحكام نهائية ضد 14 متهمًا في «حريق قطار محطة مصر»

المال - خاص 3:39 م, السبت, 6 فبراير 21

«الصحة» تعلن عقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب لأول مرة فى تاريخ مصر

المرسي عزت 3:34 م, السبت, 6 فبراير 21

مصدر أمني ينفي وفاة 4 سجناء متأثرين بإصابتهم بـ«كورونا»

أماني عوض 2:24 م, السبت, 6 فبراير 21

الجامعة البريطانية تحصل على المركز الأول في تقييم Webometrics

جهاد سالم 1:39 م, السبت, 6 فبراير 21