عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

وكالات:

نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا.





وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق “ريتز” بالعاصمة الفرنسية “باريس” ولاذ أثنان منهما بالفرار.





وذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية، أن اللصوص استخدموا فؤوس لكسر الفتارين الزجاجية التى يوجد خلفها المجوهرات المعروضة داخل الفندق.





وقد فتحت إدارة مكافحة العصابات للشرطة القضائية بباريس تحقيقا فى حادث السرقة.





ويأتى هذا الحادث بالرغم من تشديد الإجراءات الامنية فى تلك المنطقة بعد تعرض عدة متاجر للمجوهرات فى 2014 للسطو المسلح بساحة فاندوم حيث يوجد أيضا مقر وزارة العدل.