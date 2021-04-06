اقتصاد وأسواق

عشماوي: 672 مليار جنيه حجم استهلاك المصريين في الأكل والشرب في 2020 (فيديو)

بمعدل 50 مليار جنيه شهريا ويرتفع حجم الاستهلاك في شهر رمضان من 80 إلى 100 مليار جنيه
محمد مجدي 2:21 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 2:21 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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أكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن 672 مليار جنيه حجم استهلاك المصريين في الأكل والشرب في 2020 .

أكد الدكتور ابراهيم عشماوي، أنه يتم يوميا تلقي 300 طلب تسجيل علامة تجارية جديدة وذلك للحفاظ على هوية المنتج من التقليد و الغش التجاري .

وطالب عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور معتز عبدالفتاح في برنامج تحت الشمس على فضائية الشمس ، المستثمرين بتسجيل علاماتهم التجارية للحفاظ على منتجاتهم ، موضحا أن هناك 550 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر .

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وقال عشماوي ، إن حجم إجمالي استهلاك المصريين في العام الماضي 2020 بلغ 672 مليار جنيه في الأكل والشرب فقط، أي بمعدل 50 مليار جنيه شهريا ويرتفع حجم الاستهلاك في شهر رمضان من 80 إلى 100 مليار جنيه .

وأشار عشماوي إلى أن المنتج والمستهلك هم أضعف حلقتين في سلسلة تداول السلع بينما اقوي حلقة هم التجار ، لذلك فإن البورصة السلعية المصرية تقدم السلعة الي المستهلك مباشرة من خلال سوق بشكل مختلف ذو شفافية و منتج بجودة عالية و سعر مناسب .

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واضاف عشماوي ، أن البورصة السلعية المصرية ستضم سلع القمح والحديد و الذهب و القطن كبداية في عمليات التداول.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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