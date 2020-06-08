عشماوي: 27% من الدعم المقدم للمواطن في الموازنة العامة يصل إلى السلع التموينية

قال الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الدعم الحكومي ارتفع من ٣٧ مليار جنيه في عام ٢٠١٤ إلى ٩٠ مليار جنيه في ٢٠٢٠ ، أي زيادة ثلاثة أضعاف ما كان عليه الدعم بالنسبة إلى السلع الغذائية وذلك لإيصال الدعم لمستحقيه.

وأكد عشماوي خلال لقاء مع برنامج المواجهة على قناة سي بي سي اكسترا عبر لايف فيو، أن كل ما يتعلق بدعم السلع والخدمات في موازنة الدولة يصل إلى نحو ٣٢٧ مليار جنيه .

وأوضح قائلا: “منهم ٩٠ مليار جنيه دعم السلع التموينية أي ٢٧٪ تقريبا من الدعم المقدم للمواطن في الموازنة العامة للدولة 2019-2020” .

واوضح أن عدد المستفيدين من الدعم كثيرون ولكن ليس هناك كفاءة في توزيع الدعم على المواطنين وما حدث هو رفع كفاءة الدعم ليستفيد من يستحق الدعم .

وتابع أنه تم تنقية وتنقيح البطاقات التموينية وفي نفس الاتجاه تم إضافة المرأة المعيلة والأرملة و ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عشماوي أن قطاع التجارة كان يسهم بنحو ١٧٪ من إجمالي الناتج المحلي ثم ارتفع الي ٢٠٪ من إجمالي الناتج.

وقال إن قطاع التجارة كان يساهم بنحو ٧٠٠ مليار جنيه وقفز الي تريليون جنيه تحاكي ٢٠٪ من الناتج المحلي وذلك في قطاع الجملة والتجزئة والنقل والتخزين واللوجستيات.

وأكد أنه يعتبر من القطاعات التي توفر فرص عمل بنحو ٣٣٪ من فرص العمل الموجودة في مصر .

يذكر أن دعم الفرد على بطاقات التموين ارتفع من ١٥ جنيه في ٢٠١٤ إلى٥٠ جنيها في ٢٠٢٠ .

كما أن عدد البطاقات التموينية ارتفع من ٢٠ مليون بطاقة في ٢٠١٤ إلى ٢٢ مليون بطاقة تموينية في ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وبلغ إجمالي قيمة دعم السلع التموينية في ٢٠١٣-٢٠١٤ بنحو ٣٧ مليار جنيه ، ثم أصبح ٨٩ مليار جنيه في ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

وأشار الدكتور ابراهيم عشماوي، إلى أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على ١٢٥ جنيه شهريا حيث أنها منقسمة الي ٥٠ جنيه سلع تموينية و ٧٥ جنيه خبز مدعم وذلك في كل شهر .

وأكد أن ٧٢ مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز و بنحو ٦٤ مليون مواطن يستفيد من دعم السلع التموينية بعدد ١٩ سلعة غذائية وغير غذائية.

وأوضح عشماوي أن احتياطي السلع الأساسية في مصر كان بنحو شهرين وذلك في ٢٠١٤ ، بينما في ٢٠٢٠ يتراوح من ٤ إلى ٥ أشهر والمتوسط العالمي شهران.