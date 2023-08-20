عشماوي: مكتب السجل التجاري في الغربية يتيح الحصول خدمات متعددة لجميع القطاعات

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مكتب السجل التجاري النموذجي المميز داخل مقر المنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري.

وقال عشماوي خلال جولة تفقدية اليوم في الغربية إن ذلك في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا.

وأضاف عشماوي أنه تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى .

وتابع عشماوي ان إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39٪؜ من الخدمات إلكترونيا.

وأشار إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالى 2022/ 2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى 2021/2022 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

علاوة على ذلك تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأوضح أنه تم تطوير عدد 57 مكتبا بنسبة تحديث تصل إلى 53%؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الي 80٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024 .