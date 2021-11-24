عشماوي: ليس هناك اتجاها من الحكومة لتحريك أسعار السلع خلال الفترة الحالية (فيديو)

نفي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يتردد بشأن زيادة أسعار السلع ، قائلا: ليس هناك اتجاه من الحكومة لتحريك أسعار السلع خلال الفترة الحالية . و أكد عشماوي خلال لقاء…

نفي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يتردد بشأن زيادة أسعار السلع ، قائلا: ليس هناك اتجاه من الحكومة لتحريك أسعار السلع خلال الفترة الحالية .

و أكد عشماوي خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد أن وزارة التموين يتبعها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ، إضافة إلي عدد من الإجراءات تضمن عدم وجود تقلبات سعرية خلال الفترة الحالية .

و قال عشماوي إن مصر اتخذت كافة استعداداتها بتوفير احتياطي آمن من السلع الأساسية خلال أزمة كورونا، وذلك من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي من بعض السلع الأساسية في التموين، يصل إلى 6 شهور .

و أضاف عشماوي أن بعض الأسواق الأوروبية عانت خلال أزمة كورونا من نقص السلع، لكن لم يحدث في مصر نقص أو تحريك في أسعار السلع الاستراتيجية ، مشيرا إلي أن سلعة الزيت المطروح على بطاقة التموين من السلع التي ارتفع سعرها خلال الفترة الماضية من 18 إلى 21 جنيها، مطالبا الجميع بمقارنة السعر مع خارج منظومة المقررات التموينية والتي يصل سعرها إلى 27 جنيها .

و تابع عشماوي ان مصر تستورد الزيوت الخام من الخارج، و ذلك من دولتي ماليزيا وإندونيسيا ، كما أن سبب تحريك أسعار السلع يعود إلي مدخلات الإنتاج، داعيا المواطنيين متابعة البورصات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع .

وأكد عشماوي أن مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا، كون الاقتصاد المصري من ضمن 3 اقتصاديات حققت معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن التموين تضخ ما يقرب من 3 آلاف طن زيت يوميا ، و ذلك لما يقرب من 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الأساسية .

و اوضح عشماوي إن الوزارة انتهت اليوم من الموافقة النهائية لإنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات ومخازن استراتيجية مع القطاع الخاص ، حيث أن الوزارة تدخل في شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وبناء 7 مستودعات استراتيجية بتكلفة 30 مليار جنيه ، بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع النهائية والمقررات التموينية البالغ عددها 28 سلعة .

و قال عشماوي أن المستودعات الاستراتيجية ستؤمن احتياجات الدولة من الأرز والمكرونة والسكر والزيت، قائلًا إن الوزارة تضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز و و مثلها مكرونة يوميًا .

و أضاف عشماوي انه سيتم تدشين البورصة المصرية للسلع بحلول الربع الأول من العام المقبل، كما أن الوزارة اتفقت مع الجانب الفرنسي على ضخ استثمارات لإنشاء أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث في الإسماعيلية .