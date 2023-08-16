عشماوي: طرح السكر في البورصة المصرية للسلع.. وغدًا تداول أول جلسة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه تم التوافق مع شركات إنتاج السكر على طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

وأضاف عشماوي في بيان اليوم، أن في هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

وتنوه البورصة المصرية للسلع أن أول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.

ولفت عشماوي إلى أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

واشار عشماوى إلي أنه جاري دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

وأوضح عشماوي أن ذلك يأتي اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، والعمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكل عناصر سلاسل الإمداد.