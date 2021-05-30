اقتصاد وأسواق

عشماوي: رفع سعر الزيت التمويني نتيجة استمرار التحركات السعرية عالميا (فيديو)

تجنبًا لوجود تفاوت في الأسعار بالسوق ما يؤدي إلي تشوهات سعرية .
محمد مجدي 12:36 ص, الأثنين, 31 مايو 21 12:36 ص, الأثنين, 31 مايو 21

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أن آخر تقرير لمنظمة الأغذية العالمية الفاو ، يشير إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 118.5 نقطة وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وقال عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن مصر تستورد 95٪ من احتياجات السوق المحلية من الزيوت الخام من خلال دول أسيا وأوكرانيا وروسيا .

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وأضاف عشماوي أنه حدث زيادة في أسعار الزيت عالميا خلال شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، إلا أنه لم يتم رفع الأسعار خلال الفترة الماضية على البطاقات التموينية لتوافر مخزون استراتيجي يفي باحتياجات البلاد حتى 6 أشهر .

وأوضح عشماوي أن رفع أسعار سلعة الزيت جاء بعد رصد وزارة التموين استمرار التحركات السعرية، وذلك تجنبًا لوجود تفاوت في الأسعار بالسوق ما يؤدي إلي تشوهات سعرية .

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وقال عشماوي أن تلك التشوهات السعرية تخلق سوق سوداء لتداول المنتج، موضحا أنه سيتم تقليل حجم العبوة من لتر واحد إلى 800 مللي لكي تكون بنفس سعرها المتداول وهو 17 جنيه ، أما العبوة اللتر ستكون بسعر 21 جنيه .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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