اقتصاد وأسواق

عشماوي : دراسة إنشاء منطقة لوجستية وتجارية ببورسعيد باستثمارات 3 مليار جنيه

يوفر 2000 فرصة عمل
محمد مجدي 2:01 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 2:01 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان اليوم بشأن زيارة الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمحافظة بورسعيد ولقائه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومجموعة من المطورين ،خلال زيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة ومنها التعاون في إدارة وتشغيل المركز التجاري بوسط مدينة بورسعيد، حيث يقع المركز على مساحةاجمالية تصل الى 10 آلاف متر مربع ويصلح كأنشطة تجارية متنوعة  في مجال تجارة المواد الغذائية والمنسوجات فضلاً الي  الأجهزة الإلكترونية ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وباستثمارات قد تصل إلى 100 مليون جنيه .

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وناقش عشماوي مع محافظ بورسعيد فكرة انشاء منطقة تنموية على مساحة 25 فدان تصلح لإقامة مساحات تخزينية لوجستية /تجارية وادارية لتوطين العديد من الأنشطة التجارية المختلفة لكافة أنواع السلع الغذائية منها وغير الغذائية ، حيث تقع المنطقة اللوجستية التجارية على محور 30 يونيه بالمحافظة، ومن المقرر أن تبلغ الاستثمارات لهذه المنطقة ما يقرب ال3 مليارات جنيه وتوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

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كما بحث عشماوى مع المحافظ الاستعدادات لانعقاد منتدى اقتصادي لشرق بورسعيد  حيث ينطلق المنتدى اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى ولمدة يومين ويهدف المنتدى الى التعريف  بالفرص الاستثمارية التجارية /اللوجستية والتنموية والصناعية ، وبحضور الوزراء والمستثمرين  وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من  كبار المطورين ورجال الاعمال .

كما سيلقى المنتدى الضوء  على أبرز الأنشطة والمشروعات التى تحتاجها المحافظة عامة وشرق بورسعيد خاصةً، بما يعود بالنفع على أبنائها فى المجالات المختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع التجارة فى مصر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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