عشماوي: تنفيذ 60% من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية فى المحافظات

‏أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدي ال 50 مليار جنيه.

وقال في بيان اليوم، أنها تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، وأنه مع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع الى 21 مشروعاً بجانب الفرص الاستثمارية الأخرى التي تم طرحها بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن .

وأضاف بأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،

كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذلك تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة .

وتابع بأنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة لإنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث في مصر، حيث أن سوق العبور يعد من الجيل الأول وإن أسواق الجملة الجديدة من الجيل الثالث وتمتاز بنمط مختلف عن أسواق الجملة القديمة .

واشار عشماوي إلي أن السوق المصري يحتاج إلى 12 و14 سوق جملة قريبة من أماكن الإنتاج والتوزيع في مختلف محافظات الجمهورية، موضحا أنه من المقرر افتتاح أول سوق جملة نموذجي في مصر مع بداية عام 2024 على مساحة 100 فدان وبقيمة استثمارية تتجاوز 5 مليار جنيه .