عشماوي: تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم ارتفعت من 65 قرشا إلى 90 قرشا وجنيه

كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، ارتفعت حاليا حيث أنه قبل ارتفاع الأسعار كان سعر طن القمح 238 دولار، وأصبح الآن في البورصة العالمية 478 دولار.

وقال عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج أخر النهار علي فضائية النهار إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم كانت 65 قرشا، وبعد مضاعفة سعر طن القمح، تتراوح تكلفته بين 90 قرشًا وجنيه واحد .

وأضاف عشماوي أنه يتم يوميًا إنتاج من 250 مليون رغيف الي 275 مليون، أي أن الخبز المدعم يكلف خزانة الدولة 250 مليون جنيه يوميا.

ولفت عشماوي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة السعات التخزينية والطاقات الإنتاجية والمعروض، وضبط الأسواق من خلال أسواق نصف جملة .

وأوضح عشماوي أنه يوجد على مستوى الجمهورية 40 ألف منفذ بيع للسلع التموينية يستهدف 46 مليون مواطن، بواقع 1300 منفذ خاضعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، 32 ألف بدال تمويني، 7 آلاف منفذ من منافذ جمعيتي.

وأكد عشماوي أنه يتم توفير أسواق نصف جملة، تجعل المواطن يتحصل على كافة احتياجاته بتكلفة أقل من الحصول عليها من المنافذ ومتاجر التجزئة، مما يؤدي إلى وجود السلعة بسعر عادل .

وأشار عشماوي إلى أن ذلك يضطر تاجر التجزئة لخفض هامش الربح، قائلا : نحتاج المئات من أسواق نصف الجملة، لإتاحة السلع لكافة الجمهور المصري.