عشماوي: ارسال مخطط إقامة منطقة لوجستية في جنوب سيناء الي مجلس الوزراء للموافقة عليه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال مخطط طرح منطقة لوجستية تخزينية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، واسنادها لتجمع من المستثمرين بالأمر المباشر.

واضاف في تصريحات اليوم على هامش افتتاح بعض المشروعات التجارية في محافظة الغربية أن المنطقة اللوجستية تقام على مساحة 18 فدانا، وبتكلفة تتراوح من 1 الى 1.5 مليار جنيه، وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع أن المنطقة اللوجستية تخدم منطقة جنوب سيناء بالكامل وتتضمن جزء للصناعات التحويلية و جزء لتخزين قطع الغيار.

ولفت عشماوي الي أن المنطقة اللوجستية تتيح لأصحاب الفنادق توفير كافة مستلزماتهم التى كان يتم توفيرها من محافظة القاهرة.