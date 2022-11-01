عشماوي: ارتفاع عدد معاملات السجل التجاري إلى 3.4 مليون معاملة خلال أول 10 أشهر في 2022

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة.

وقال عشماوي خلال المؤتمر الان ، أن ذلك مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة.

واضاف عشماوي أن ذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

وتابع عشماوي أنه أيضا تم إتاحة خدمات السجل دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، مضيفا ان عدد المعاملات لخدمات السجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية بعد اتاحة هذه الخدمات يتجاوز 366 الف معاملة خلال أول 10 أشهر من عام 2022 .

وأشار إلي أن عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score الى 192 ألف معاملة ،كما تم اتاحة أيضا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى ” مستخرج ، شهادة بيانات ، استدلال ، استعلام ، تجديد ، قيد الفروع ، ختم الدفاتر ، عدم الالتباس ، شهادة سلبية ، نقل قيد ” ، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة اليكترونيا

جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري ،في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري ،وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.

حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات