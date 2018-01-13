عشماوى: نعمل على تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية جديدة بالاسكندرية

معتز محمود:قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة. وأضاف خلال مشاركته فى احتفالية مجلس إد

معتز محمود:

قال اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية إنه يجرى الآن العمل على تنفيذ 13 الف وحدة سكنية جديدة بمدينة الاسكندرية ضمن مشروعى بشاير الخير 2،3، لافتا الى وجود حاجة لمساهمة ودعم رجال الاعمال بالمحافظة.

وأضاف خلال مشاركته فى احتفالية مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لتكريم عدد من رجال الاعمال والشركات التى ساهمت فى تنمية المجتمع السكندري أن مرحلة بشاير الخير ١ فى غيط العنب تم فيها انشاء 1632 وحدة سكنية، من مساهمات من رجال الاعمال والمجتمع المدنى، لافتا الى ان المراحل الحالية يتم تنفيذ وحدات اكثر وتحتاج لتكاليف أكبر.

وشدد عشماوى على اهمية تبرعات ومساهمات رجال الاعمال فى تمويل المشروع ،معتبرا أن معالجة مشكلة الفقر هى حفاظ على الغنى، لافتا الى أن اعمال البناء بدأت بالفعل وبعض المقاوليين لا يزال لم يحصل على مستحقاته بعد.

وأوضح قائد المنطقة الشمالية العسكرية أن المواطنين فى المرحلة الاولى للمشروع يحافظوا على منشئاته بالفعل حاليا، لافتا الى ان بعضهم بدء تشكيل مجالس ادارات لعقارتهم للحفاظ عليها.

وتابع: اخذنا على عاتقنا مساعدة هذا الشعب لتوفير ابسط سبل الحياة الكريمة ،وهى المكان اللائق للحماية من الامراض لاجتماعية.

وأكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية على العمل على الحفاظ على الكفاءة القتالية، بجانب الجهد الاخر المبذول فى هذه المشروعات.