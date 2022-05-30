عشر ولايات أمريكية تشهد أكبر ارتفاع في معدل الإصابة بكوفيد- 19 يوم 30 مايو

تشهد ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية أكبر قفزة في معدل الإصابة بكوفيد- 19 بين جميع الولايات الأمريكية بحلول يوم 30 مايو، وفقًا لتوقعات مجموعة (مايو كلينك) الطبية في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا.

وسيرتفع معدل حالات الإصابة في الولايات المتحدة من 33.1 حالة لكل 100 ألف شخص في 23 مايو ليصل إلى 37.7 لكل 100 ألف شخص في 30 مايو، حسبما ذكرت ((مراجعة مستشفى بيكر))، وهي نشرة شهرية تقدم الأخبار التجارية والقانونية الحديثة المتعلقة بالمستشفيات، نقلًا عن توقعات صادرة عن (مايو كلينيك) الأسبوع الماضي.

وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن تشهد تسع ولايات أخرى، تشمل ولايتي بنسلفانيا وفرجينيا الغربية والعديد من الولايات الأخرى، أكبر قفزات في حالات الإصابة اليومية بحلول 30 مايو.

ارتفعت حالات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات في الولايات المتحدة على مدار أكثر من شهر، مدفوعة بمتحوري أوميكرون الفرعيين (بي إيه.2) و(بي إيه.2.12.1) شديدي العدوى.

وباعتباره السلالة الأكثر انتشارًا في البلاد، فإن متحور أوميكرون (بي إيه.2.12.1) يمثل 57.9% من جميع حالات الإصابة بكوفيد- 19 في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو، حسبما أظهرت بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.