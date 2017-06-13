عشرات الصحفيين يتوافدون على النقابة للاعتصام

ايمان عوفتوافد عشرات الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة في الاعتصام الذي دعا إليه ما يقرب من 550 عضو من أعضاء الجمعية العمومية. ومن بين الحضور حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي و مدحت الزاهد القائم باعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعدد من اعضاء مجلس النقابة وهم : جمال عبد الرحيم وم

ايمان عوف

توافد عشرات الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة في الاعتصام الذي دعا إليه ما يقرب من 550 عضو من أعضاء الجمعية العمومية.

ومن بين الحضور حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي و مدحت الزاهد القائم باعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعدد من اعضاء مجلس النقابة وهم : جمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ .

ودعا صباحي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للتوجه للنقابة والمشاركة في اعتصام الأرض رفضا لمناقشة البرلمان اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية.

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قال صباحي فور وصوله للنقابة إن ما يحدث من تفريط في جزيرتي تيران و صنافير هو تمكين للعهدو الصهيوني داخل الأراضي المصرية، موضحا أن الاتفاقية تمكن اسرائيل من العبور بمضيق مصري.

وتابع : أدعو الجميع للوقوف مع الأرض ومع الدستور الذي تم انتهاكه.