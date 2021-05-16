سيـــاســة

عشرات الجرحى في انهيار مدرج بكنيس يهودي في إسرائيل

لدى إحياء عيد شافوعوت
المال - خاص 7:50 م, الأحد, 16 مايو 21 7:50 م, الأحد, 16 مايو 21

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أصيب العشرات بجروح في انهيار مدرج بكنيس يهودي في إسرائيل لدى إحياء عيد شافوعوت.

ووفق ما نقلت “فرانس برس” عن أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، أصيب 60 شخصا على الأقل بينهم 10 بجروح بالغة.

والمدرجات داخل كنيس متواجد في مستوطنة جفعات زئيف المجاورة للقدس.

وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد شافوعوت اليهودي في هذا الكنيس عندما انهارت المدرجات تحت أقدامهم.

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وقال متحدث باسم أجهزة الإسعاف إن المنشأة كانت “قيد البناء”.

وحسب أسوشيتد برس، أظهرت لقطات هواة الانهيار الذي حدث أثناء صلاة مساء الأحد، حيث كان الكنيس الأرثوذكسي مكتظًا بمئات الأشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أرسل مسعفين وقوات بحث وإنقاذ أخرى للمساعدة في الموقع.

ونقلت مروحيات الجيش الجرحى جوا.

وقال رئيس بلدية جفعات زئيف إن المبنى خطير وأن الشرطة تجاهلت الدعوات لاتخاذ إجراءات.

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ويأتي الحادث بعد أسابيع من حادث تدافع في احتفال ديني في شمال إسرائيل أسفر عن مقتل 45 يهوديًا متشددًا.

وأثار التدافع انتقادات متجددة بشأن الحرية الممنوحة للأقلية الأرثوذكسية المتشددة ذات النفوذ السياسي في البلاد.

وفي العام الماضي ، انتهكت العديد من المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة قيود السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، مما ساهم في ارتفاع معدلات تفشي المرض في مجتمعاتهم وأثار غضب الجمهور العلماني.

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بقلم المال - خاص

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