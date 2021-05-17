عسكري أمريكي: التصعيد الآن لا يصب في صالح إسرائيل ولا الفلسطينيين

شدد على تزايد مخاطر اتساع دائرة انعدام الاستقرار إلى خارج غزة

حذر الجنرال الأمريكي مارك ميلي الأثنين من أن التصعيد الآن لا يصب في صالح إسرائيل ولا الفلسطينيين.

وشدد ميلي على تزايد مخاطر اتساع دائرة إنعدام الاستقرار إلى خارج غزة حال عدم وقف التصعيد في القتال الدائر بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

التصعيد الآن مسار ضار لجميع الأطراف

وبعد مضي أكثر من أسبوع على الاقتتال، قال ميلي إن تصرفات إسرائيل نابعة من رغبتها في الدفاع عن النفس، لكنه حذر من أن مستويات العنف “لا تصب في صالح الطرفين حال استمرار القتال.”

وتحدث ميلي إلى الصحفيين لفترة وجيزة أثناء هبوطه من الطائرة في طريقه لعقد اجتماع مع قادة الحلفاء في حلف الناتو، قائلا:” التقييم الذي توصلت إليه هو أنك تخاطر بتوسيع نطاق انعدام الاستقرار وأنك تخاطر بتبعات سلبية كاملة حال استمرار القتال.”

” لهذا، اعتقد أن التهدئة مسار ذكي في هذه النقطة لجميع الأطراف المعنية.”