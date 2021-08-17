«عز وهنيدي والسقا».. نجوم يعودون للسينما المصرية بـ 3 أفلام دفعة واحدة

يعود أهم نجوم السينما المصرية خلال الفترة القادمة والذين يحققون أعلى الإيرادات بشباك التذاكر ، بـ 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة لكل منهم لأول مرة منذ سنوات ، حيث يعود أحمد عز بـ 3 أفلام الأول العارف الذي طرح مؤخرا بالسينمات وحقق أعلى الإيرادات بدور العرض إخراج أحمد علاء ، كذلك فيلم الجريمة الذي يتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما الممر منذ عامين ، وتشاركه بطولته منة شلبي ، وفيلم صقر وكناريا الثالث تشاركه بطولته نيلي كريم وماجد الكدواني.

أما محمد هنيدي فيعود بقوة للسينما هذه الفترة بعد غيابه لسنوات بـ 3 أفلام سينمائية ، الأول النمس والإنس الذي طرح مؤخرا وحقق إيرادات تخطت 17 مليون جنيه في أسبوع واحد إخراج شريف عرفة ، وفيلم الجواهرجي الذي يقوم بتصويره حاليا وتشاركه بطولته منى زكي وأحمد السعدني إخراج إسلام خيري وفيلم عقلة الأصبع أيضا.

كذلك أحمد السقا يعود لجمهوره في السينما بـ 3 أفلام أيضا دفعة واحدة ، فيلم العنكبوت إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير وتشاركه بطولته منى زكي وظافر عابدين ، وفيلم 200 جنيه وتشاركه بطولته نيلي كريم وغادة عادل وكوكبة من الفنانين وفيلم ثالث يقوم بتحضيره حاليا.

مها متبولي : الثلاثة نجوم كبار في السينما وأفلامهم تحقق إيرادات كبيرة وتوزيعا في الخارج

أوضحت الناقدة مها متبولي لـ”المال”، أن : هؤلاء النجوم كبار في السينما المصرية وأفلامهم تحقق إيرادات مرتفعة سواء أحمد عز أو محمد هنيدي أو أحمد السقا ، ويحققون توزيعا كبيرا خارج مصر لأفلامهم والمنتجون يقبلون على التعاون معهم.

وأكدت أن فيلم محمد هنيدي الجديد النمس والإنس أعاد قبلة الحياة له بعد سنوات ، وتصدر الإيرادات وصالة السينما كانت تضم جميع الأعمار من 8 سنوات حتى الكبار وذلك يؤكد أنه نجم محبوب وكبير وحينما يعود يحقق إضافة كبيرة لرصيده لدى الجمهور ، لذلك ينجذب منتجو السينما له ولعز وللسقا لتقديم أفلام سينمائية لهم كل فنان فيهم 3 أفلام ويمكن أن يزيد عدد هذه الأفلام أيضا.

وأشارت متبولي إلى أن أحمد السقا يحقق إيرادات كبيرة دائما في أي فيلم سينمائي يقدمه ، وينتظر الجمهور أعماله الجديدة مثل العنكبوت و200 جنيه وغيرها ، كذلك أحمد عز صاحب أعلى الإيرادات بأفلامه السينمائية خلال الأعوام الأخيرة سواء بفيلم الممر أو الخلية أو العارف مؤخرا ، فهو نجم سينمائي كبير وقادر على جذب الجمهور له ومن الطبيعي أن يقبل عليه منتجو السينما ليقدم أفلاما جديدة.

دعاء حلمي : أغلب هذه الأفلام مؤجلة منذ فترة طويلة والمنتجون قرروا طرحها حاليا

وأعربت النقادة دعاء حلمي عن كون إقبال هؤلاء الفنانين على السينما بقوة هذه الفترة سواء محمد هنيدي أو أحمد السقا او أحمد عز ، لاستغلال إقبال الجمهور على السينمات ، بالإضافة إلى أن أغلبها كانت مؤجلة منذ فترة طويلة وسيتم طرحها حاليا بعد استيعاب السينمات لـ 70 في المئة من طاقتها لها بعد أن كانت لمدة سنة ونصف 50 في المئة فقط بسبب وباء كوورنا ، وأدى ذلك لإحجام أغلب منتجي السينما على طرح الأفلام السينمائية الضخمة للنجوم الكبار مثل العارف لعز والعنكبوت للسقا والنمس والإنس لمحمد هنيدي.

وتضيف قائلة: أن فيلم محمد هنيدي الأخير حقق إيرادات مرتفعة ليس بسبب قصته الجيدة ، وإنما لنجومية هنيدي ودعم الفيلم بالسيوشيال ميديا والظهور للجمهور لايف أكثر من مرة لأول مرة في مشواره الفني مؤخرا عبر صفحته الرسمية ، فانتبه الكثيرون لوجود فيلم جديد لهنيدي.

وأكدت حلمي أيضا أن تقديمهم لهذه الأفلام شيء جيد ، لأن السينما المصرية غابت عنها هذه الأفلام والنجوم الكبار خلال العام ونصف الماضيين بسبب ظروف فيروس كورونا والخوف من إصابة الجمهور به.