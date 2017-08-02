عز وبشاي ترفعان سعر حديد التسليح

عمر سالم:أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 2 أغسطس الحالى، عند 10740 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 11.1 ألف للمستهلك، بدلاً من 10900 جنيها منذ ١٠ أيام. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10740 أرض

عمر سالم:

أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 2 أغسطس الحالى، عند 10740 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 11.1 ألف للمستهلك، بدلاً من 10900 جنيها منذ ١٠ أيام.



وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10740 أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون “النقل” بدلا من 10840 جنيها للوكلاء.



وأوضح الجوي فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الأربعاء، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10950 جنيها على أن يصل إلى المستهلك بـ11.1 ألف جنيه.



وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعا فى أسعار الخامات، فقد وصل سعر طن البيليت إلى 455 دولارا، إضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى هو سبب رفع الأسعار.

بشاي للصلب ترفع سعر طن الحديد إلى 11.3 ألف جنيه

كما أعلنت شركة بشاى للصلب، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 2 أغسطس الحالى، عند 10800جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 11.3 ألف للمستهلك، بدلاً من 11.2 الف جنيها بداية الأسبوع وتعد الزيادة الثانية خلال الأسبوع



وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته بنحو ١٠٠ جنيه عند 10800 أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10950جنيها منذ ٥ أيام، موضحا أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10150 جنيها على أن يصل إلى المستهلك بـ 11.3 الف جنيه.