عز والمصريين يقفزان بسعر طن الحديد فوق 11 ألف جنيه

محمود زكي قال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن شركة حديد عز رفعت سعر الطن بقيمة 300 جنيه، ليصل إلى 11050 ألف جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، وإلى 11200 جنيه للوكلاء والتجار، و 11350 جنيه للمستهلك. وأضاف فاوي في تصريحات لـ"المال" أن شركة

محمود زكي

قال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن شركة حديد عز رفعت سعر الطن بقيمة 300 جنيه، ليصل إلى 11050 ألف جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، وإلى 11200 جنيه للوكلاء والتجار، و 11350 جنيه للمستهلك.

وأضاف فاوي في تصريحات لـ”المال” أن شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رفعت سعر الطن بقيمة 250 جنيه للطن حيث سجل السعر النهائي للمستهلك حوالي 11300 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة 14% بدلا من 11100 جنيه.

وأكد رئيس الشركة أن سعر طن تسليم أرض المصنع 11 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة مقابل 10800 جنيه في شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن سعر الطن يصل إلى للوكلاء والموزعين بقيمة 11050 جنيه للطن شاملة أيضًا ضريبة القيمة المضافة.