«عز» و«المصريين» و«السويس للصلب» تثبت أسعار حديد التسليح خلال يوليو

قررت شركات محلية تثبيت أسعار تسليماتها من أصناف حديد التسليح خلال شهر يوليو الحالي عند نفس مستوياتها في يونيو الماضي.

قالت مصادر لـ«المال» إن شركة عز ثبتت أسعار مبيعاتها من حديد التسليح خلال الشهر الحالي عند 32135 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وأضافت أن شركتي «السويس للصلب» و«حديد المصريين» قررتا أيضًا تثبيت أسعار التسليمات للوكلاء عند نفس مستويات الشهر الماضي وهي 32050 جنيها للطن.

وأرجع المهندس محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات في تصريحات لـ«المال» تثبيت المصانع أسعارها خلال يوليو الحالي إلي عدة أسباب، منها الاستقرار النسبي الذي يشهده الدولار في السوقين الرسمية والموازية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى وجود هدوء أيضًا في أسعار الحديد عالميًا بين 610 و630 دولارًا للطن، وخامات البيليت عند 540 دولارًا، وهي نفس مستويات الشهر الماضي.

وتوقع «حنفي» اتجاه باقي المصانع العاملة في السوق المحلية إلى للسير على نفس الخطى الخاصة بتثبيت الأسعار خلال الشهر الحالي، متوقعًا إعلان ذلك خلال الأسبوع الحالي.

ويعمل بالسوق المحلية أكثر من 20 مصنعًا لإنتاج الحديد، على رأسها «عز» و«السويس للصلب» و«بشاي» و«المصريين» و«الجارحي» و«الجيوشي» و«العشري» و«العلا» و«المراكبي».

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي تراجع كميات حديد التسليح المنتجة محليا خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 1.74 مليون طن، وهو أقل مستوي منذ الربع الأول من 2020، والبالغ 1.78 مليون طن.

كان عدد من أصحاب المصانع أكدوا لـ«المال» نهاية الشهر الماضي أن تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع التسليح خلال الربع الأول من العام الحالي لأقل مستوياتها، بسبب عدم توافر الخامات والمستلزمات نظرًا لصعوبة تدبير العملة في تلك الفترة، وتكدس الموانئ بالمهمات.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون، ويتربع مصنع “عز” على رأس المصانع إنتاجية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.