«عز» و«السقا».. «كلاكيت تاني مرة».. وسينمائيون يعلقون

بعد أن تعاونا مع أحمد السقا وأحمد عز معًا في فيلم "المصلحة"

لم تشهد السينما المصرية منذ سنين طويلة فيلمًا سينمائيًا ضخمًا يجمع نجمين كبرين يمثلان أهم رموز سينما التسعينيات والألفية الجديدة، واللذين يحققان أعلى إيرادات دور العرض السينمائي بأفلامهما دائما كل عام، وهما أحمد السقا وأحمد عز.

استطاعت المخرجة ساندرا نشأت أن تجمع االثنائي عز والسقا وكريم للمرة الثانية بعد سنوات في عمل سينمائي كبير سيتم عرضه في العام المقبل 2021، وذلك بعد أن تعاونا مع أحمد السقا وأحمد عز معًا في فيلم “المصلحة” منذ سنوات وحقق نجاحا كبيرا.

سمير الجمل: الأهم أن يقدما قيمة فنية في الفيلم بتعاونهما معا

قال المؤلف سمير الجمل إن اجتماع هذا الثنائي تحديدًا في فيلم سنيمائي واحد ليس أمرًا كبيرًا، حيث يحدث ذلك في الخارج، فقد يجتمع نجوم عالميون مثل ألباتشنيو ودي نيرو وجاك نيكلسون معًا في فيلم سينمائي واحد.

ونوه إلى أن الأهم في الأمر أن تحتمل قصة الفيلم اجتماع أكثر من نجم كبير معًا، والترويج لذلك تجاريًا؛ حيث اجتمع منذ سنوات في فيلم البيبي دول النجمان الراحلان محمود عبد العزيز ونور الشريف.

وأشار إلى أن العبرة بالموضوع المقدم في هذا الفيلم للجمهور، مؤكدا أن الإيرادات التي يحققانها في أفلامهما السينمائية ليست هي الأهم، فيجب أن يقدماا قيمة فنية في الفيلم بتعاونهما معا.

محمد قناوي: خطوة مشجعة لمنتجين آخرين لتقديم أعمال فنية بنجوم معًا

ويرى الناقد الفني محمد قناوي أن السينما المصرية منذ بدايتها من 120 سنة كانت تعتمد على البطولة الجماعية، لكنها اختفت، فقد كنا نرى فيها انور وجدي مع ليلى مراد وفاتن حمامة في فيلم سينمائي واحد.

ويضيف أن هذه النوعية من السينما غابت لسنوات عن الشاشة، لكن المستفيد من البطولة الجماعية المشاهد وربما يكون المنتج تكلفته عالية نوعا ما بتواجد نجوم كبار مثل السقا وعز معا فيلم سينمائي واحد فذلك حدث كبير لم يتحقق منذ 25 عاما في تاريخ السينما المصرية .

وتابع قائلا: ان الاهم بالنسبة لنا كنقاد واعلاميين ان يستفيد الجمهور من المحتوى الفني الذي يقدم له ، وليس ربح المنتج فذلك شيئا مشروعا لكن في النهاية الجمهور سيستفيد بتواجد عز والسقا معا على الشاشة.

وأكد أن هذا الجيل من الفنانين متهم بـ”الأنا”؛ لذلك يصعب تعاون أكثر من نجم من هذا الجيل مع اخر في فيلم، أو عمل فني واحد، لكن هذه الخطوة قد تشجع منتجين آخرين لتقديم نجوم معًا في أفلام أخرى مثل أشرف عبد الباقي ومحمد سعد ومحمد هنيدي في فيلم واحد، فليست هناك مشكلة أن يوجد عدة خطوط درامية تتناسب مع مكانة الفنانين المشاركين في الفيلم، وفي نفس الوقت يتم تقديم موضوع درامي جيد للجمهور.