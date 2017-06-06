عز ترفع سعر طن الحديد 200 جنيه

عمر سالمعلمت "المال" أن شركة حديد عز قامت بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه بداية من اليوم 7 يونيو ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.كشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات للمال، أن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن بداية من اليوم 7 يونيو سيصل لنحو 10100 جنيه ل

عمر سالم

علمت “المال” أن شركة حديد عز قامت بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه بداية من اليوم 7 يونيو ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.





كشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات للمال، أن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن بداية من اليوم 7 يونيو سيصل لنحو 10100 جنيه للتجار، مقابل 9900 جنيه منتصف مايو الماضي.

وأوضح أن سعر الطن شاملًا الضريبة سيصل إلى 10200 جنيه للطن للمستهلك، بدلًا من 10 آلاف جنيه خلال مايو الماضى، مؤكدًا أن المصانع والشركات تستغل غياب الرقابة وتقوم بزيادة أسعارها دون أى مبرر.