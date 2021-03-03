«عز» بذقن في أمن قومي و«إمام» بشارب في النمر و«كرارة» بالجلباب .. لوكات جديدة لأبطال رمضان

يظهر أبطال مسلسلات شهر رمضان هذا العام الذي سيبدأ في أبريل المقبل، بلوكات جديدة لهم لم يعتدها الجمهور منهم في مسلسلاتهم السابقة، حيث يقدم الفنان أحمد عز مسلسله الرمضاني أمن قومي بلوك جديد بحيث يطيل ذقنه، والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

كما يظهر الفنان أمير كرارة بالجلباب والعمة الصعيدية لأول مرة في الدراما التلفزيونية في مسلسل نسل الأغراب الذي يقوم ببطولته مع الفنان أحمد السقا، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.

بالإضافة أنه يظهر الفنان محمد عادل أمام بشارب في مسلسله الرمضاني النمر وتشيرت مميز بألوان مختلفة في اشارة للحالة التي سيظهر بها في المسلسل، وهو لوك جديد لم يقدمه إمام سابقا في أعماله الدرامية، والمسلسل تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

هشام إسماعيل: اللوك خاص بالفنان فقط وقد لا يحب الجمهور الشكل الجديد له

يعلق الفنان هشام إسماعيل فيقول إن : لوك الفنان خاص به هو فقط لأنه يجب أن يظهر بشخصية مناسبة له شكلا ومضمونا للجمهور، مشيرًا أنه أحيانا يكون عيب في حقه لأن الجمهور يعتاد على شكل معين لفنان يحبه وحينما يغيره لا يكون الأمر مستساغا بالنسبة للكثيرين.

ويضيف من حق الفنان فرض رأيه على الجمهور بالظهور بالشكل المناسب للشخصية أو الدور الذي يقدمه في العمل الفني، الأهم أنه يجسد هذ الشخصية بصورة جيدة ويكون مظهره لائقا على ملامح الدور الذي يلعبه في المسلسل أو الفيلم.

ونوه إسماعيل أيضا أن هناك أدوارًا تحتاج لتغيير المظهر أو اللوك بصورة كبيرة، حتى لو كان ذلك غريبا بالنسبة للمشاهدين لكن الدور يتطلب ذلك ومن حق أي فنان أن يفعل ذلك لأنه المسؤول في النهاية عن عمله وليس الجمهور.

محمد قناوي: يحدث نوعا من الجذب للمشاهدين لكنه ليس عنصرا أساسيا

بينما يرى الناقد الفني محمد قناوي أن لوك الفنان وشكله في الدور الذي سيقدمه للمشاهدين هام جدا واحد عناصر الجذب بالنسبة للجمهور، وكل ممثل جمهوره يحب مشاهدته بشكل جديد في كل عمل فني يقدمه.

ولفت إلى أن التشيرت الذي يرتديه محمد عادل إمام والألوان الموجودة عليه يؤكد على الحالة الدرامية التي سيلعبها في مسلسله النمر، وكذلك الشارب الذي يظهر به فيه جديدا بالنسبة له.

وتابع قائلا إن لوك الممثل ليس عنصر أساسيا لكنه يحقق نوعا من الجذب على الشاشة لكثير من المشاهدين.