«عز العرب» و«السويدى» يجمعان سيارات «بروتون» محلياً

علمت «المال» من مطلعة فى سوق السيارات أن مجموعة «عز العرب للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولفو، وDS، وأستون مارتن، وبروتون» والموزع المعتمد لـ«جيب، وألفا روميو» عقدت شراكة مع مجموعة «السويدى» و«المكاوى M.Auto» لتجميع بعض طرازات العلامة الماليزية «بروتون» محليًا.

وقالت المصادر إنه تم تأسيس شركة مستقلة لتتولى الإشراف على مشروع تجميع سيارات «بروتون» المنتمية للفئة الاقتصادية ومن أبرزها طراز «ساجا»، موضحاً أنه بموجب الشراكة مع «المكاوى M.Auto» سيتم استخدام المصنع التابع لها فى مدينة السادس من أكتوبر بغرض عمليات التصنيع.

وأضافت أن الفترة الحالية تشهد إعداد دراسات جدوى مشروع تصنيع «بروتون» بالتعاون مع الجانب الماليزى على أن يتم تحديد الطراز والمواصفات والعامل السعرى الذى يتناسب مع ظروف ومتطلبات السوق المحلية.

وأشارت إلى أن مشروع تجميع «بروتون» يأتى فى إطار تعزيز مكانة العلامة الماليزية فى مصر من خلال إنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى، بالإضافة إلى الحصول على الامتيازات التى تقدمها الدولة للمصنعين المحليين ومنها تسهيل إجراءات الاستيراد والتخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج.

وأكد أن مشروع التصنيع المحلى يعتبر أحد العوامل الرئيسية للشركات والوكلاء المحليين لتلافى معوقات الاستيراد وتخفيض التكلفة، لاسيما مع تقديم السيارات بأسعار مخفضة.

يشار إلى أن «ساجا» تعتبر السيارة الوحيدة المطروحة العلامة الماليزية «بروتون» فى مصر خلال الفترة الحالية، وتأتى مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سى سى، ينتج قوة 95 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.