عز العرب: نستهدف 50% ارتفاعا بمبيعات فولفو خلال 2018

■ الشامى: نخطط لإطلاق xc40 النصف الثانى من 2019أحمد عوضقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين، وبروتون، إن المجموعة تستهدف زيادة حجم مبيعاتها من سيارات العلامة «فولفو»، بنسبة %50 خلال العام الحالى، تزامنًا مع إطلاق الفئات الجديدة من &la

■ الشامى: نخطط لإطلاق xc40 النصف الثانى من 2019

أحمد عوض

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين، وبروتون، إن المجموعة تستهدف زيادة حجم مبيعاتها من سيارات العلامة «فولفو»، بنسبة %50 خلال العام الحالى، تزامنًا مع إطلاق الفئات الجديدة من «xc60» بالسوق.

أكد أن سوق السيارات واجهه العديد من التحديات واﻷزمات التى انعكست على أداءه بالتراجع، متوقعا أن تشهد مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة %20 خلال العام الحالى؛ فى ظل استقرار اﻷسعار، وعودة القوة الشرائية نسبيا.

أضاف عز العرب، أن المجموعة قررت تعليق خطتها التوسعية، بمختلف القطاع من بينها تدشين مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة جديدة، تزامنًا مع ارتفاع حجم المخاطر، وانخفاض الطلب وغياب الرؤية، موضحا أن شركته تستأنف المشروعات التوسعية، لها خلال الفترة المقبلة.

عن إمكانية دخول «عز العرب» فى مشروع تجميع إحدى سيارات العلامات التجارية محليا، أكد أن القرار التصنيع، ليس مقتصرا على شركته فقط، عبر مفاوضات ودراسات بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحا أن المجموعة تترقب حاليا إصدار مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات؛ لإيضاح رؤية بيئة الاستثمار بمشروع الإنتاج المحلى، واعتماد الدراسات من الشركات العالمية.

من جانبه، أكد أحمد الشامى، مدير العلامة فولفو، بمجموعة عز العرب للسيارات، أن المجموعة قررت رفع مستهدفاتها من مبيعات العلامة السويدية، لتصل إلى 650 سيارة، نهاية العام الحالى، موضحا أن الشركة تعتمد فى خطتها التسويقية على السيارات الفارهة الجديدة منها «xc60»، متوقعا أن تستحوذ على حصة سوقية كبيرة من مبيعات «فولفو» بالسوق.

كشف عن سعى «عز العرب» لطرح السيارة xc40 خلال النصف الثانى من 2019، التى أطلقت بمعرض جنيف الدولى للسيارات الماضى.

تنتمى فولفو xc60 الكروس أوفر، بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 2000 سى سى، ليولد قوة قدرها 254 حصان، بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.