عز العرب توقف استيراد برسونا وجين 2

أحمد عوضقررت شركة عز العرب، وكيل سيارات بروتون، وقف استيراد برسونا، وجين 2، تماشياً مع سياسة الشركة الأم، كما تراهن على طرازات "preve" و"Exora" للمنافسة داخل شريحة السيارات المتوسطة، والفان، بحسب ما أكده شريف العربي، مدير عام بروتون.ورجح العربي طرح طرازات بروتون"preve"و"Exora" نهاية العام

أحمد عوض

قررت شركة عز العرب، وكيل سيارات بروتون، وقف استيراد برسونا، وجين 2،

تماشياً مع سياسة الشركة الأم، كما تراهن على طرازات “preve” و”Exora”

للمنافسة داخل شريحة السيارات المتوسطة، والفان، بحسب ما أكده شريف العربي،

مدير عام بروتون.

ورجح العربي طرح طرازات بروتون”preve”و”Exora” نهاية العام الحالي، مؤكدًا

أن تلك الطرازات تلعب الدور الرئيسي في زيادة حجم المبيعات، في الوقت الذي

تشهد فيه المبيعات تراجعًا عنيفًا؛ بسبب تتفاقم أزمات سوق السيارات،

الممثلة فى ارتفاع اﻷسعار وزيادة نسب الفائدة للقروض عبر البنوك

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات”أميك”، تراجعت مبيعات

السيارات بنسبة 39%،خلال فترة الثمانية أشهر الماضية، مسجلة 83.8 ألف

وحدة، مقابل 137.5 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016،

وتنتمى بروتون preve إلى شريحة السيارات السيدان الاقتصادية مزودة بمحرك

رباعى الاسطوانات سَعة 1600 سي سي لتولد قوة 138 حصان، وعزم دوران 150

نيوتن/ متر، بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات مع منظومة الدفع الأمامى.

فيما تنتمي Exora إلى شريحة الفان، مزوَّدة بمحرِّك مكوَّن من أربع

اسطوانات، سَعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 138 حصانًا.