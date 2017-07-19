عز العرب تنهي النصف الأول دون تغيير أسعار بروتون

أحمد شوقيشهد النصف الأول من العام الحالي ثباتًا تامًّا لأسعار طرازات بروتون من مجموعة عز العرب، الوكيل الرسمي للعلامة الماليزية، فقد استقرت أسعار بروتون جين 2 عند 244,9 ألف جنيه للفئة المانيوال، و259,9 ألف جنيه للفئة الأوتوماتيك من السيارة.كما استقر سعر بروتون برسونا المانيوال عند 244,9 ألف جن

أحمد شوقي

شهد النصف الأول من العام الحالي ثباتًا تامًّا لأسعار طرازات بروتون من مجموعة عز العرب، الوكيل الرسمي للعلامة الماليزية، فقد استقرت أسعار بروتون جين 2 عند 244,9 ألف جنيه للفئة المانيوال، و259,9 ألف جنيه للفئة الأوتوماتيك من السيارة.





كما استقر سعر بروتون برسونا المانيوال عند 244,9 ألف جنيه، وسعر الأوتوماتيك عند 259,9 ألف.

وقامت مجموعة عز العرب، خلال النصف الأول، بطرح طراز بروتون اكسورا بأسعار تبدأ من 309,9 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 339,9 ألف جنيه للفئة “فول أوبشن”، وهي سيارة عائلية مزودة بمحرك 1600 سي سي، وناقل حركة CVT.

ووفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بلغت مبيعات بروتون، خلال العام الماضي، 158 سيارة، لكن التقرير لم يتضمن أي بيانات بخصوص مبيعات العلامة الماليزية خلال العام الحالي.