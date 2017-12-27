عز العرب تفتح باب الحجز على موديلات فولفو 2018

أحمد عوضأعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل.وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن "عز العرب" تعتزم طرح موديلات فولفو "XC90" الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليو

أحمد عوض

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، عن فتح باب الحجز علي طرازات فولفو 2018، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من العام المقبل.

وأكد أحمد عبد الغني،مسئولي مبيعات الشركة، أن “عز العرب” تعتزم طرح موديلات فولفو “XC90” الجديدة في فبراير المقبل، بمبلغ تصل إلي مليونا و980 ألف جنيه، مضيفًا أن الشركة بصدد الكشف عن الشكل الجديد من فولفو XC60 بنهاية الربع اﻷول بأسعار تتراوح ما بين 1.3 و1.4 مليون جنيه لمختلف فئاتها.

في المقابل أكدت اﻷحمدي موتورز – الموزع المعتمد لسيارات فولفو، أنها بصدد عرض الشكل الجديد من فولفو XC60 خلال أبريل المقبل، بمبلغ 1.58 مليون جنيه، فضلا عن توفيمر موديلات فولفو XC90 الجديدة خلال مدة 45 يوما، بأسعار تتراوح ما بين 1.75 و1.98 مليون جنيه لمختلف فئاتها.

الشركة الطراز وقت اﻷستلام اﻷسعار عز العرب XC90 فبراير 2018 1.980 مليون XC60 مارس 2018 1.3 – 1.4 مليون اﻷحمدي موتورز XC90 منتصف فبراير 1.75 – 1.98 XC60 أبريل 2018 1.58 مليون جنيه

وتأتي فولفو xc60، بمواصفات جديدة، بفئتين؛ تنتمي إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليولد قوة قدرها 254 حصانا، بعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، بناقل حركة أتوماتيكي ثماني السرعات.



أما عن فولفو XC90، فمزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة قدرها 320 حصانا، بعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، بناقل حركة أتوماتيكي ثماني السرعات.



