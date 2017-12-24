عز العرب تفتح باب الحجز على بروتون بريفي وأكسورا

المال- خاصأعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وبروتون، وسيتروين، عن بدء فتح باب الحجز على الشكل الجديد من طرازاين بروتون بريفي واكسورا؛ تمهيدًا لطرحهما محليًا خلال فبراير 2018.وأكد محسن صالح، نائب مدير مبيعات بروتون، أن "عز العرب" قررت فتح باب الحجز علي السيارتين؛ بمقدم 5 آلاف جنيه

المال- خاص

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وبروتون، وسيتروين، عن بدء فتح باب الحجز على الشكل الجديد من طرازاين بروتون بريفي واكسورا؛ تمهيدًا لطرحهما محليًا خلال فبراير 2018.

وأكد محسن صالح، نائب مدير مبيعات بروتون، أن “عز العرب” قررت فتح باب الحجز علي السيارتين؛ بمقدم 5 آلاف جنيه موضحاً ان أسعار طرازات بروتون بريفي؛ ستتراوح ما بين 350 و400 ألف جنيه، فيما ستتراوح أسعار سيارات اكسورا ما بين 420 و450 ألفا.

وينتمى الشكل الجديد من بروتون “preve” – إلى شريحة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 138 حصانا، بعزم أقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات مع منظومة الدفع الأمامى.

أما عن بروتون “Exora”؛ تنتمي إلى شريحة سيارات الفان، المزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 138 حصانا.



