«عز العرب» تفتتح صالة عرض جديدة لـ«فولفو» بشرق القاهرة

أحمد نبيل وأحمد عوض

افتتحت مجموعة «عز العرب للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ڤولڤو» في مصر، أحدث صالة عرض مستقلة لـ«فولفو» الفاخرة بمنطقة شرق القاهرة.

تم تصميم صالة العرض وفقاً لمفهوم صالات عرض “فولفو” العالمية الكاملة والمعروفة بإسم “تجربة إقتناء سيارات فولفو”، حيث تركز صالة عرض الجديدة على تقديم وصنع أفضل تجربة شخصية مميزة للعملاء، بالإضافة إلى عرض أحدث موديلات وتطورات وابتكارات ڤولڤو بشكل فعال.

كما أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات» عن طرح طراز «فولفو XC60 Facelift» رسميًا في السوق المحلية.

ولأول مرة في مصر يتم تخصيص منطقة للأطفال في معرض سيارات بهدف توفير تجربة مريحة للعملاء، بالإضافة الى إتاحة الفرصة لتجربة القيادة وتوفير أماكن انتظار لسيارات الزوار. وتماشياً مع روح العلامة التجارية الفاخرة، تم تأثيث الصالة بأثاث مستدام تم استيراده بالكامل من السويد.

ومن جهته، قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات “إن افتتاح صالة العرض الجديدة لـ«فولفو» و بمنطقة شرق القاهرة هو بداية جيدة لعام 2022، التي تأتي استكمالاً لمخططنا للانتشار في أنحاء جمهورية مصر العربية وتعكس حضوراً قوياً للمجموعة.

وأضاف: “تعد خطوة جديدة في قصة النجاح التي استطعنا تحقيقها مع العلامة التجارية السويدية الفاخرة خلال السنوات الماضية. فنحن نعمل دائماً على رفع معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية، والعلامات التجارية الفاخرة التي نمتلك وكالتها في مصر، وأفتخر أن تكون ڤولڤو واحدة منها.”

تقع صالة العرض الجديدة لـ«فولفو» بشرق القاهرة حيث تقع على الطريق الدائري.

وتعتبر صالة الفرع الجديد “وان قطامية” أكبر صالة عرض لفولفو في مصر بمساحة 390 متراً مربع والتي تتيح عرض مجموعة كبيرة من السيارات والموديلات المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص منطقة لعرض سيارة مزودة بالإكسسوارات.

من جانهب، أكد محمد أبو النور، مدير عام فولفو بمجموعة عز العرب للسيارات: “إننا فخورون بافتتاح أحدث صالات عرض سيارات فولفو التي تتناسب مع السوق المصرية من حيث الكفاءة والاعتمادية والرفاهية والمواصفات التي روعي فيها عوامل الأمان والتوفير في استهلاك الوقود.، مضيفًا أن إفتتاح صالة العرض الجديدة يضع بصمة جديدة للشركة في شرق القاهرة، من شأنها تلبية احتياجات عملائنا في هذه المنطقة.

وأشار إلى أننا بنعمل على تطوير حضور أقوى لسيارات فولفو بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة المستدامة، ولدينا خطة متكاملة لمزيد من التوسع في كافة ارجاء الجمهورية لنكون أقرب لمحبي وعشاق العلامة التجارية السويدية الفاخرة.”

في ذات السياق، قال موريس بايار – رئيس قطاع العمليات التجارية لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.: “أود أن أعبر عن إعتزازي بالشراكة المثمرة والعلاقة الوطيدة بين فولفو العالمية ومجموعة عزالعرب للسيارات والتي تزداد متانة وقوة على مر السنين.

كما أشاد جيرهارد كريندل – رئيس قطاع تجارة التجزئة وتطوير الأعمال لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، على هذا الإنجاز قائلاً: “نشكركم على إيمانكم بعلامتنا التجارية السويدية الثمينة ڨولڨو، وعلى ثقتكم الكبيرة بنا، وعلى إلتزامكم لبذل قصارى جهدكم في العمل والتخطيط لترسيخ العلامة في مصر.”

تابع: “افتتاح صالة عرض فولفو الجديدة يأتي تماشياً مع مخطط مجموعة عز العرب للسيارات للتوسع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، إذ تسعى دائما لتقديم خدمات متميزة متكاملة لعملائها من خلال الجودة العالية وتوافر خدمات ما بعد البيع”.