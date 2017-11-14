عز العرب تفاوض ستروين على الشكل الجديد من DS7 وC5

المال ـ خاص تتفاوض مجموعة عز العرب للسيارات- وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون- مع ستروين العالمية لطرح الشكل الجديد من طرازى DS7 وC5 Aircross محليًا خلال الربع اﻷول من 2018. وكشف مصدر داخل مجموعة عز العرب أن المفاوضات التى تجرى حاليًا مع الشركة اﻷم تتضمن تحديد المواصفات الملائمة لطبيعة السوق المحلية،

المال ـ خاص

تتفاوض مجموعة عز العرب للسيارات- وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون- مع ستروين العالمية لطرح الشكل الجديد من طرازى DS7 وC5 Aircross محليًا خلال الربع اﻷول من 2018.

وكشف مصدر داخل مجموعة عز العرب أن المفاوضات التى تجرى حاليًا مع الشركة اﻷم تتضمن تحديد المواصفات الملائمة لطبيعة السوق المحلية، مرجحًا أن يتم طرح الشكل الجديد كليًا من DS7 مطلع العام المقبل؛ لتنضم لقائمة طرازات الصانع الفرنسى ستروين، والتى تشمل كلا من «C4 ،DS3 ،DS4 ،C4 جراند بيكاسو، DS5، سى اليزيه»؛ على أن يتم طرح الشكل الجديد من ستروينC5 Aircross خلال الربع اﻷول من 2018 أيضًا.

وتأتى السيارة ستروين DS7 التى تنتمى إلى سيارات الكروس أوفر على الساحة العالمية بفئتين: «اﻷولى» مزودة بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة 130 حصانا، أما الفئة الثانية مزودة بمحرك سعته 2.0 لتر، بقوة 180 حصانا، بعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر.

وأكد المصدر أن شركته تستهدف طرح الطرازات الجديدة من العلامة سيتروين محليًا؛ لزيادة حجم المبيعات التى شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين فى ظل ارتفاع اﻷسعار.

وتوقع أن تنمو مبيعات ستروين بالسوق خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع اقتراب موسم أعياد الكريسماس، التى تشهد تحركا نسبيًا خلال تلك الفترة من كل عام.