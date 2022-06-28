«عز العرب» تعلن عن شراكتها الرسمية مع علامة «فيراري» في مصر (صور)

أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «فولفو، واستون مارتن، وDS، جيب، وألفا روميو، وبروتون» في مصر، عن عقد شراكتها الجديدة مع شركة «فيراري» العالمية ودخول طرازاتها رسميًا للسوق المحلية، إضافة افتتاح أول صالة عرض ومركز خدمة متكامل للعلامة الفاخرة.

وأكدت مجموعة عز العرب أنها ستقوم بخدمة العملاء الحاليين والجدد وعشاق العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة في مصر، فضلا عن استهدافها تحقيق مزيد من الانتشار من خلال افتاح الفرع الجديد والمتطور لفيراري في مصر.

قال ميكيلي كوميلي – رئيس فيراري جنوب أوروبا: “يعد التواجد الرسمي لفيراري في مصر، إضافة إلى وجود مركز خدمة متكامل خطوة مهمة لتعزيز شبكتنا وإرضاء عملائنا، مؤكدًا أن شركتة تتطلع إلى أن توفر الشراكة مع مجموعة عز العرب تجربة فيراري الأكثر حصرية، والفريدة من نوعها لعملاء وعشاق علامتنا التجارية بمصر”.

من جانبه، أكد المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “عز العرب للسيارات”، أن الشراكة الجديدة مع “فيراري” تأتى ضمن الخطة التوسعية الطموحة طويلة المدى، التى ترتكز على عملاء العلامات التجارية الفارهة.

وأضاف أنه من المرتقب تقديم أفضل الخدمات المتميزة التي تجعلنا دائمًا الوكيل الأكثر تميزًا بالسوق المحلية، علاوة على ذلك تساعدنا على جذب العلامات التجارية الفاخرة .

تابع: “تلتزم مجموعة عز العرب وفيراري بتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمات غير المسبوقة التي ينتظرها عشاق وعملاء فيراري في مصر”.

وتم تدشين الفرع الجديد وفقًا لأحدث المعايير والتصميميات اخاصة بفيراري العالمية، واستخدام التقنيات الحديثة.

ويقع المقر الجديد لفيراري عز العرب في مكان بارز بقلب منطقة الشيخ زايد، وهي واحدة من أكثر الوجهات تميزًا والتي ستكون في متناول العملاء سواء الحاليين أو الجدد، حيث سيقدم لهم فريق فيراري المتخصصين والمؤهلين تأهيلًا عاليًا، تجربة عملاء فاخرة ومميزة من البداية للنهاية.

وقد تم بناء هذا الصرح الجديد على مساحة 574 مترا مربعا، ويشمل مركز خدمة يتكون من ثلاث باكيات للخدمة، مع مكان مخصص لإصلاحات السيارات الكهربائية/الهجينة، ومنطقة استقبال مخصصه للخدمة، ومخزن لقطع الغيار.

كما يضم أيضا صالة عرض تتسع لخمس سيارات، وأستراحة فاخرة لاستقبال العملاء، و8 أماكن مخصصة لانتظار السيارات، إلى جانب منطقة خارجية مخصصة لإقامة الفاعليات والمناسبات، وقد تم إفتتاح المقر المتكامل بكل خدماته لاستقبال العملاء وخدمتهم بطريق دهشور، بالشيخ زايد.