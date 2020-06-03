«عز العرب» تعتزم إطلاق «أستون مارتن DBX» محلياً

تعتزم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فولفو، وأستون مارتن، وDS، وبروتون»، إطلاق الطراز الجديد كليًا «أستون مارتن DBX» موديل 2021 فى السوق المحلية خلال أغسطس المقبل.

قال محمد فاخورى، مدير العلامة «أستون مارتن»، بمجموعة عز العرب، إنه من المرتقب وصول الدفعة الأولى من الطراز الجديد «أستون مارتن «DBX» المنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» للسوق المحلية خلال شهرين بعد استئناف الشركة الأم عمليات الإنتاج مجددًا بأحد مصانعها فى بريطانيا.

أضاف فاخورى أن “أستون مارتن العالمية” قررت إعادة تشغيل مصنعها المخصص لإنتاح سيارات أستون مارتن “BBX” كمرحلة أولى على أن يعقبها استئناف تشغيل مصنعها الآخر المعد لتصنيع سيارات السيدان خلال الفترة القليلة المقبلة.

كانت شركة أستون مارتن العالمية أعلنت إطلاق طراز «DBX» المنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 8 سلندرات – سعة 4 لترات مع شاحن توربينى مزوج، ينتج قوة 550 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 700 نيوتن/ متر.

تتسارع “أستون مارتن DBX” من وضع الثبات حتى 100 كم ساعة فى غضون 4.5 ثانية.

تنافس «أستون مارتن DBX» المنتمية لفئة السيارات الرياضية الفاخرة، كل من طرازات «لامبورجينى أوروس، وبنتلى بنتاجا، ومرسيدس G6».

تابع فاخوري: “المجموعة بصدد إجراء توسعات داخلية بجانب القيام بأعمال تطوير فى المراكز المعتمدة للعلامة الإنجليزية تزامنًا مع إطلاق الطراز الجديد من استون مارتن «DBS».

لفت إلى أن المجموعة تعاقدت على كميات من سيارات “أستون مارتن DBX” فى ضوء سد متطلبات السوق المحلية، والقيام بتسليم حجوزات العملاء الذين تعاقدوا على شراء الطراز الجديد بواقع 10مركبات.

أشار إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على خطط الشركات العالمية وقيامها بإغلاق مصانعها المنتشرة فى مختلف الدول الخارجية، ما تسبب فى تأخر تصدير سياراتها لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر»، قائلًا “الأزمة تسببت فى تأخير وصول دفعات من سيارات العلامة الإنجليزية التى من بينها “فانتاج” موديلات 2020 خلال الأشهر الماضية”.

توقع تقديم طرازات أستون مارتن المنتمية لفئة السيارات السيدان ومنها «فانتاج» محليًا عقب استئناف الشركة الأم عمليات الإنتاج والتصدير مجددًا الفترة المقبلة.

كانت شركة أستون مارتن العالمية أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق مصانعها الموجودة فى “إنجلترا” لأجل غير مسمى فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى قامت بها فى مواجهة فيروس «كورونا» ومنع الاختلاط والإصابة بين العاملين لديها.

ذكر أن «عز العرب» لا زالت تقوم بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتعقيم السيارات للعملاء فى منازلهم دون التوجه لمراكز الخدمة ضمن الإجراءات الوقائية والحد من الوباء.

لفت إلى أن أوضاع سوق السيارات شهدت اضطرابات بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، مما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين لتغيير قراراتهم الشرائية ومنهم من قرر تأجيل عمليات الشراء مؤقتًا فى ظل استمرار حالة التخبط والضبابية التى لا زالت تسيطر على الساحة المحلية.

ذكر فاخورى أنه رغم الأزمة إلا أن مستهلكى السيارات الفاخرة مقبلون على إحلال وتجديد مركباتهم، التى تمثل النصيب الأكبر من القرارات الشرائية للمستهلكين خلال الفترة الحالية.

استبعد احتمال إقرار المصانع العالمية أى زيادات سعرية على طرازاتها المصدرة للأسواق الخارجية وسط استمرار هبوط أسعار العملات الأجنبية ومنها «الدولار، واليورو» عالميًا على حد تقديره.