عز العرب تطرح فولفو XC60 الجديدة خلال الربع اﻷخير

توقعات بتسعيرها عند مستوي 1.5 مليون جنيه أحمد عوض تعتزم مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون وستروين، طرح الشكل الجديد كليًا من فولفو xc60 خلال الربع اﻷخير من العام الحالى. وأكد مصدر داخل مجموعة عز العرب للسيارات، أنه من المرتقب إزاحة الستار عن الشكل الجديد كليًا من فولفو xc60، ذات منظوم

توقعات بتسعيرها عند مستوي 1.5 مليون جنيه



أحمد عوض

تعتزم مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون وستروين، طرح الشكل الجديد كليًا من فولفو xc60 خلال الربع اﻷخير من العام الحالى.

وأكد مصدر داخل مجموعة عز العرب للسيارات، أنه من المرتقب إزاحة الستار عن الشكل الجديد كليًا من فولفو xc60، ذات منظومة الدفع الرباعي خلال نوفمبر المقبل ، متوقعاً أن يتم تسعيرها فى حدود الـ 1.5 مليون جنيه.

وأوضح في تصريحات لـ”المال”، أن الشكل الجديد كليًا من فولفو xc60، سيلعب الدور الرئيسي في زيادة حجم مبيعات العلامة السويدية بالسوق المحلية، موكدًا أن “عز العرب” تولي اهتمامها بطرح الموديلات الملائمة لطبيعة السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشكل الجديد من فولفو xc60، ينتمي الي فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، وسيأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليولد قوة قدرها 254 حصان، بعزم أقصي للدوران 350 نيوتن كما تم تزويد السيارة بناقل حركة سداسي السرعات.

وكانت ” فولفو العالمية” – قد أزاحت الستار عن الشكل الجديد كليًا من فولفو XC90 موديل 2018، علي هامش معرض جينيف الدولي للسيارات خلال الربع اﻷول من العام الحالى، وأعلنت أنها ستطلق فولفو الجديدة XC60 بعدة فئات الأولى مزودة بمحرك يعمل بالديزل يولد قوة 190 حصانا، والفئة الثانية مزودة بمحرك يبلغ قوته 235 حصانا، والفئة مزودة بمحرك بقوة 254 حصانا، كما تأتي الفئة الرابعة بمحرك شاحن توربيني، الذي سيوفر قوة تبلغ 320 حصاناً بعزم 400 نيوتن.متر.

