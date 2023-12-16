«عز العرب» تطرح سيارات «ألفا روميو تونالي» الجديدة في مصر

أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات»، وكيل «ألفا روميو» في مصر، طرح السيارة ألفا روميو تونالي الجديدة كليًّا المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، والتى يتم تقديمها عبر فئتين بأسعار تبدأ من 2 مليون و400 ألف، إلى 2 مليون و600 ألف جنيه.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي أقيم بمعرض ألفا روميو بمقر شركة عز العرب، حيث توفر عز العرب لعملائها السيارة الجديدة كليًّا بطرازين هما TI وVeloce بإمكانات وقدرات فائقة ورفاهية لا مثيل لها تعكس الأناقة الإيطالية الشهيرة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية مجموعة عز العرب التي تهدف إلى توفير أحدث الطرازات والموديلات العالمية الحديثة لمختلف عملائها، حيث ان بالرغم من التحديات العالمية الراهنة.

تعد السيارة الجديدة ألفا روميو تونالي الجديدة كليتًا بتم تقديمها في السوق المصرية، ويأتى الطراز بمنظومة بالدفع الرباعي المدمجة بالتصميم الإيطالي الشهير.

وقد زودت ألفا روميو تونالي Alfa Romeo Tonale SUV بمحرك قوي سعة 2000 سي سي بقوة 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.

كما تتمتع بنظام أمان متميز يشمل كشف النقاط العمياء مع كشف العوائق العرضية ، وكاميرا 360 درجة،و رادارات وقوف السيارات 360 درجة، ومساعدات الصيانة، والتحكم في السرعة، والكبح الذاتي للطوارئ، والكشف عن حالة إرهاق السائق.

كما تأتي بـ6 ألوان مختلفة هي الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر والرمادي.

وتتمتع “تونالي” بالعديد من المميزات والتقنيات، حيث توفر أربعة باقات متنوعة من الإمكانات التي تعزز شعور قائد السيارة بالتميز والرفاهية على الطريق،

وباقة من التجهيزات الداخلية المتميزة التي تتضمن تنجيدًا جلديًّا ومقاعد أمامية كهربائية بـ8 أوضاع مع ذاكرة لـ3 أوضاع ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية،

وباقة الشتاء التي تضم خاصية تدفئة المقاعد الأمامية، وخاصية تدفئة عجلة القيادة، وخاصية تدفئة الزجاج الأمامي وباقة التجهيزات الرياضية التي تحتوي على مجاذيف عجلة القيادة من الألومنيوم وملاقط فرامل BREMBO مطلية باللون الأحمر.

فى السياق نفسه، قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عز العرب، إن الطراز الجديد من ألفا روميو “تونالي” بيتم تقديمة لأول مرة في السوق المحلية،

موضحًا أن هذه الخطوة تأتى ضمن استراتيجية المجموعة التى تعتمد على متابعة كل ما هو جديد في عالم السيارات، ومسايرة السوق العالمية وكل ما يتم طرحه.

وأضاف: “مجموعة عز العرب تهدف أن تكون الشريك الأكثر تميزًا وشهرة في مصر، لذلك نحرص على إجراء دراسات عميقة لمعرفة احتياجات السوق المصري بهدف تلبية متطلبات عملائنا”.

وأشار إلى أن ما يميز مجموعة “عز العرب” هو تقديمها للخدمات الاستثنائية في المبيعات وأيضًا خدمات ما بعد البيع، التي تحقق أفضل وأعلى معدلات الرضا للعملاء، وهو ما يجعل عز العرب الوكيل الأول الموثوق به.

فى سياق متصل، أشاد هشام حسني، المدير التنفيذي لمجموعة Stellantis مصر، بالعلاقة الوطيدة والتعاون المثمر الذي يربط بين مجموعة عز العرب للسيارات ومجموعة Stellantis العالمية،

أضاف:”نحن فخورين بشراكتنا الممتدة مع شركة عز العرب التي اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية في تحقيق الشعبية الكبيرة في السوق المحلية”.

فى سياق متصل، أوضح جورج سليمان، المدير العام لعلامة الفا روميو في مجموعة عز العرب للسيارات، أن المجموعة تحرص دائما على وضع اهتماماتهم ورغباتهم على رأس أولوياتنا، وهو ما شجعنا على إطلاق موديلات جديدة بهدف جذب قطاع أكبر من العملاء، حيث يمثل الكشف عن “تونالي” لحظات محورية لعشاق العلامات التجارية الإيطالية.

وتابع أن المجموعة تستهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة على صعيد المبيعات وخدمات ما بعد البيع، ونطمح في التوسع بالعلامة التجارية الإيطالية في مصر، كما نهدف أن نعزز ما حققناه من نجاح لتقديم أفضل جودة لعملائنا .