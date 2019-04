عز العرب تطرح خصومات على فولفو S60 وXC60

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات - وكلاء فولفو وستروين وبروتون، عن طرح خصومات على طرازاي فولفو S60 و XC60، بمقدار يتراوح ما بين 50 و 60 ألف جنيه لمختلف الفئات. وبحسب القائمة السعرية لـ"فولفو"؛ فإن أسعار طراز S60 موديل 2016 بعد الخصومات تبلغ 538 ألف جنيه لفئة A/T C - PLUS مقابل

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات – وكلاء فولفو وستروين وبروتون، عن طرح خصومات على طرازاي فولفو S60 و XC60، بمقدار يتراوح ما بين 50 و 60 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وبحسب القائمة السعرية لـ”فولفو”؛ فإن أسعار طراز S60 موديل 2016 بعد الخصومات تبلغ 538 ألف جنيه لفئة A/T C – PLUS مقابل 598 ألف، و638 ألف لفئة A/T Premium مقابل 698 ألف ؛ فيما تصل أسعار S60 موديل 2017 فئة A/T C – PLUS إلى 588 ألف بدلاً من 648 ألف، و688 ألف لفئة A/T Premium، مقارنة بـ748 ألف.

وتقدر أسعار طراز فولفو XC 60، بمليون و80 ألف، مقارنة بمليون و130 ألف قبل الخصومات المعلنة من ” فولفو – عز العرب”.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات فولفو:





العلامة التجارية الطراز الفئة الأسعار قبل الخصومات اﻷسعار بعد الخصومات مقدار التراجع بالألف جنيه volvo S60 – 2016 A/T C – PLUS 598 538 60 A/T Premium 698 638 60 S60 – 2017 A/T C – PLUS 648 588 60 A/T Premium 748 688 60 XC 60 F/O A/T Premium 1.130.000 1.080.000 50

