عز العرب تطرح خصومات على فولفو S60 وXC60

أحمد عوض
أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات – وكلاء فولفو وستروين وبروتون، عن طرح خصومات على طرازاي فولفو S60 و XC60، بمقدار يتراوح ما بين 50 و 60 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وبحسب القائمة السعرية لـ”فولفو”؛ فإن أسعار طراز S60 موديل 2016 بعد الخصومات تبلغ 538 ألف جنيه لفئة A/T C – PLUS مقابل 598 ألف، و638 ألف لفئة A/T Premium مقابل 698 ألف ؛ فيما تصل أسعار S60 موديل 2017 فئة A/T C – PLUS إلى 588 ألف بدلاً من 648 ألف، و688 ألف لفئة A/T Premium، مقارنة بـ748 ألف.
وتقدر أسعار طراز فولفو XC 60، بمليون و80 ألف، مقارنة بمليون و130 ألف قبل الخصومات المعلنة من ” فولفو – عز العرب”.
ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات فولفو:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
الأسعار قبل الخصومات
اﻷسعار بعد الخصومات
مقدار التراجع بالألف جنيه
volvo
S60 – 2016
A/T C – PLUS
598
538
60
A/T Premium
698
638
60
S60 – 2017
A/T C – PLUS
648
588
60
A/T Premium
748
688
60
XC 60
F/O A/T Premium
1.130.000
1.080.000
50
إعداد – المال المصدر: عز العرب