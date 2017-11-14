سيــارات

عز العرب تطرح خصومات على فولفو S60 وXC60

أحمد عوض أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات - وكلاء فولفو وستروين وبروتون، عن طرح خصومات على طرازاي فولفو S60 و XC60، بمقدار يتراوح ما بين 50 و 60 ألف جنيه لمختلف الفئات.    وبحسب القائمة السعرية لـ"فولفو"؛ فإن أسعار طراز S60 موديل 2016 بعد الخصومات تبلغ 538 ألف جنيه لفئة A/T C - PLUS مقابل
14 نوفمبر، 2017 14 نوفمبر، 2017

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أحمد عوض

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات – وكلاء فولفو وستروين وبروتون، عن طرح خصومات على طرازاي فولفو S60 و XC60، بمقدار يتراوح ما بين 50 و 60 ألف جنيه لمختلف الفئات.   

وبحسب القائمة السعرية لـ”فولفو”؛ فإن أسعار طراز S60 موديل 2016 بعد الخصومات تبلغ 538 ألف جنيه لفئة A/T C – PLUS مقابل 598 ألف، و638 ألف لفئة A/T Premium مقابل 698 ألف ؛ فيما تصل أسعار S60 موديل 2017 فئة A/T C – PLUS إلى 588 ألف بدلاً من 648 ألف، و688 ألف لفئة A/T Premium، مقارنة بـ748 ألف.

وتقدر أسعار طراز فولفو XC 60، بمليون و80 ألف، مقارنة بمليون و130 ألف قبل الخصومات المعلنة من ” فولفو – عز العرب”.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات فولفو:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

الأسعار قبل الخصومات

اﻷسعار بعد الخصومات

مقدار التراجع بالألف جنيه

volvo

S60 – 2016

A/T C – PLUS

598

538

60

A/T Premium

698

638

60

S60 – 2017

A/T C – PLUS

648

588

60

A/T Premium

748

688

60

XC 60

F/O A/T Premium

1.130.000

1.080.000

50

إعداد – المال                                                    المصدر: عز العرب

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