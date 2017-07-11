عز العرب تطرح الشكل الجديد من بروتون بريفي وExora‎

الركود يعصف بالمبيعات الإجمالية بـ50% خلال 6 أشهرأحمد عوضتعتزم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الوحيد للعلامات بروتون وفولفو وستروين، طرح طرازات بروتون "preve" و"Exora"، خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.أكد شريف العربي، مدير عام روتون بعز العرب، أن طرزات "preve" و"Exora" ستلعب الدور الرئيسي

الركود يعصف بالمبيعات الإجمالية بـ50% خلال 6 أشهر

أحمد عوض

تعتزم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الوحيد للعلامات بروتون وفولفو وستروين، طرح طرازات بروتون “preve” و”Exora”، خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.





أكد شريف العربي، مدير عام روتون بعز العرب، أن طرزات “preve” و”Exora” ستلعب الدور الرئيسي في زيادة حجم مبيعات العلامة الماليزية بالسوق المحلية، في الوقت الذي تعاني فيه سوق السيارات تراجع المبيعات بنسبة 50 % خلال النصف الأول من 2017.

وتوقَّع العربي تراجع حجم مبيعات السوق بنسبة 55% لتصل إلى 100 ألف سيارة بنهاية العام الحالي، مقارنة بالمبيعات الإجمالية من 2016، لزيادة حجم الأعباء على المستهلكين الراغبين باقتناء سيارة جديدة، لارتفاع حجم التكلفة المحصَّلة عن الزيادة بأسعار البنزين ونسب الفائدة على القروض البنكية لتصل إلى 20%، مستنكرًا بلوغ صافي أرباح شركات السيارات نفس نسب الفائدة الحالية.

وأشار إلى أن عز العرب قرّرت إرجاء خطتها التوسعية فى فروع ومراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة بالدلتا، لارتفاع حجم التكلفة الإنشائية فى ظل ضبابية سوق السيارات من تراجع المبيعات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تراجعت حجم مبيعات سوق السيارات بنسبة 45.6% لتسجل بيع 46371 وحدة خلال فترة الـ5 أشهر الأولى، مقارنة بنفس الفترة من 2016 التي بلغت88310 وحدات.