عز العرب تستعد لطرح الشكل الجديد من فولفو Xc60 وxc90

❏ بيع 500 سيارة خلال 10 أشهر %80 للأعلى سعراًالمال ـ خاصأعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وبروتون، وستروين، عن أنها بصدد طرح الشكل الجديد من طرازات فولفو Xc60 وxc60، مطلع العام المقبل، فيما تستهدف كشف الستار عن سياراتها الجديدة فولفو s90 فى 2018.أوضح أحمد الشامى مدير مبيعات فولفو دا

❏ بيع 500 سيارة خلال 10 أشهر %80 للأعلى سعراً

المال ـ خاص

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وبروتون، وستروين، عن أنها بصدد طرح الشكل الجديد من طرازات فولفو Xc60 وxc60، مطلع العام المقبل، فيما تستهدف كشف الستار عن سياراتها الجديدة فولفو s90 فى 2018.

أوضح أحمد الشامى مدير مبيعات فولفو داخل مجموعة عز العرب، أن إستراتيجية الشركة تسير فى اتجاة العمل على طرح ما هو جديد من طرازات العلامة السويدية؛ فى إطار زيادة حجم المبيعات، لا سيما رفع الحصة السوقية، مشيرًا إلى أن حجم الطلب على السيارات الفاخرة يشهد تحركًا نسبيًا مقارنة بالفئات المتوسطة والاقتصادية.

تابع أن تأخر حصص عز العرب من شركة فولفو العالمية أبرز الأسباب وراء الاستقرار على طرح تلك الطرازات أول العام المقبل، بدلاً من الربع الأخير كما أعلنت الشركة سابقاً، موضحاً أن هناك مجموعة من العروض السعرية، التى عززت من مبيعات السيارات الفاخرة.

تابع أن عز العرب تمكنت من بيع 500 سيارة فولفو، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالى، موضحاً أن السيارات الأعلى سعراً من فولفو اقتنصت %80 من إجمالى مبيعات المجموعة من العلامة السويدية.