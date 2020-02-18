«عز العرب» تستعد لتفعيل وكالة ألفا روميو رسمياً نهاية الشهر الجارى

تستعد مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء العديد من العلامات التجارية «فولفو، وبروتون، وأستون مارتن، DS لتفعيل الوكالة غير الحصرية «ألفا روميو» فى السوق المحلية نهاية الشهر الحالى.

قال مصطفى قاسم، مدير تسويق المجموعة، إنه من المخطط بدء توزيع سيارات «ألفا روميو» تزامنًا مع افتتاح الفرع الجديد المخصص لها على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى.

أوضح قاسم لـ«المال» أن هناك وفدًا من الشركة الأم يشارك فى فعاليات افتتاح الفرع الجديد مع بدء تفعيل وكالتها مع «عز العرب»، التى تتضمن توزيع سيارات العلامة الإيطالية، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

أضاف أن المجموعة خصصت إدارة مستقلة لتتولى مهام الخطط التسويقية والتوسعية المتعلقة بالعلامة الإيطالية «ألفا روميو» التى ترتكز على رفع مستوى الخدمات المقدمة فى السوق المحلية، بجانب الانتشار داخل السوق المحلية من خلال تدشين عدد من الفروع لها بمختلف المناطق خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن توزيع وكالة ألفا روميو تأتى ضمن السياسات التسويقية الجديدة التى اعتمدتها «عز العرب» مؤخرًا لتركز على بيع السيارات الفاخرة على خلفية الطلب المتزايد عليها خلال الفترة الماضية.

بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات ألفا روميو 116 مركبة، خلال العام الماضى، مقارنة 48 وحدة فى 2018، بنسب نمو %145.8.

يذكر أن الواردات الإجمالية لسيارات الركوب الفاخرة المفرج عنها عبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية، سجلت نموًا بنسبة %104.6 لتصل إلى 10 آلاف و80 سيارة خلال العام الماضى، مقارنة 4 آلاف و927 وحدة فى 2018.

كشف مدير تسويق «عز العرب» عن استهداف المجموعة تنفيذ خطة توسعية شاملة للعلامات التجارية تنفيذ «فولفو، وألفا روميو، وجيب، وأستون مارتن، و«DS» من خلال تدشين 3 صالات عرض ومراكز صيانة فى منطقتى العجوزة والتجمع الخامس خلال العام الحالى.

أضاف أن الشركة فى طريقها لتقديم الشكل الجديد من سيارات «DS3» فى السوق المحلية، بعد اعتماد الشركة الأم عمليات التصدير لكافة الأسواق العالمية ومنها «مصر» خلال النصف الثانى من 2020.

ينتمى طراز «DS3» لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى، ليولد قوة 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن / متر.