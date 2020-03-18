«عز العرب» تستدعى 3 طرازات لإصلاح «المكابح الأوتوماتيكية»

عملية الاستدعاء المحلية تنفذ فى إطار إعلان شركة فولفو الأم عن استدعاء يشمل العديد من الطرازات على مستوى العالم

حصر الأعداد والتواصل مع العملاء.. والخطوة إجراء احترازى

تستعد مجموعة عز العرب للسيارات وكلاء فولفو وبروتون وأستون مارتن وDS، لاستدعاء 3 طرازات تابعة للعلامة السويدية «فولفو» فى السوق المحلية، هى: «XC 40»، و«XC 60» و«XC 90»، وذلك بغرض إصلاح عيوب فى نظام الطوارئ الآلى للمكابح.

وأوضح مصطفى قاسم مدير التسويق فى المجموعة، أن الطرازات الثلاثة المشمولة بالاستدعاء تتعلق بموديلات عامى 2019 و2020 فقط، مضيفًا أن الشركة تقوم حاليا بحصر الأعداد المبيعة منها بغرض تنفيذ عمليات الفحص والإصلاح المطلوبة.

وأشار إلى أن عملية الاستدعاء المحلية تنفذ فى إطار إعلان شركة فولفو الأم عن استدعاء يشمل العديد من الطرازات على مستوى العالم، لكنه يتعلق فى مصر بـثلاثة طرازات فقط.

وأعلنت شركة فولفو العالمية يوم الجمعة الماضى عن استدعاء 736 ألف وحدة بغرض إصلاح مشكلات بنظام الطوارئ الآلى فى المكابح، وتشمل طرازات: «XC40»، و»XC60» و»XC90» و «S60» و«V60» و«V90» و«V90 CC» و«V60 CC».

وأشار «قاسم» إلى أن مسئولى خدمات ما بعد البيع بدأوا التواصل مع أصحاب هذه السيارات للتنسيق معهم وتحديد مواعيد الاستدعاء لتسهيل عمليات الفحص والإصلاح، التى لن تستغرق وقتًا طويلًا.

وأوضح أن السبب فى الاستدعاء يتعلق بنظام الفرملة الأوتوماتيك الذى يعمل بشكل تلقائى فى حالة الطوارئ، كجهاز أمان إضافى، مشيرا إلى أن «فولفو» زودت سياراتها به بغرض إيقاف المركبة فى حالات معينة عند عدم انتباه قائدها.

وأضاف أن هذا النظام لا يعمل إلا فى حالات نادرة جدا ونسبتها بسيطة مقارنة مع الفرملة الطبيعية التى يلجأ إليها قائد المركبة أثناء القيادة.

وقال إن «فولفو» اكتشفت أن هذا النظام لا يعمل بكفاءة، لكنه لا يؤثر بأى شكل على أداء الفرامل التقليدية، مشيرًا إلى أن عملية الاستدعاء التى قامت بها الشركة العالمية وتقوم بها عز العرب تأتى كإجراء احترازى، إذ لم تسجل أى حوادث تتعلق بهذه المشكلة حتى الآن.

ووفق الشركة العالمية فإن نظام الفرملة الآلى يتوقف عن العمل فى حالات محدودة خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة؛ مؤكدة أنه لا يؤثر على نظام الفرامل الطبيعى فى السيارة ويمكن قيادتها دون عقبات رغم وجود المشكلة فى نظام الفرامل الآلي.

ويتوافر فى السوق المصرية 3 طرازات من سيارات فولفو العالمية، أولها : «XC40» التى يجرى تسويقها عبر 3 فئات تتراوح أسعارها بين 695 ألف إلى 795 ألف جنيه، كما تتوافر 3 فئات من فولفو «XC60» وتتراوح أسعارها بين 990 ألف جنيه و1.4 مليون، أما الطراز الثالث فهو «XC90 «الذى تتوافر منه فئتان سعر الأولى 1.39 مليون جنيه، والثانية 1.69 مليون.

وتتمتع سيارات فولفو بالإعفاءات الجمركية الكاملة منذ مطلع 2019 بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تم وفقًا لها إلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ منذ بداية يناير 2019، وتقدر هذه النسبة بنحو %30 للفئة بين 1500 و1600 سى سى و %30 للسيارات بين 1600 و2000 سى سى و %40.5 للأعلى من 2000 سى سي.