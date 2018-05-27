عز العرب تخفض أسعار فولفو s60.. كم تبلغ القيمة؟

المال - خاصخفضت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، أسعار طرازات فولفو "s60" بقيمة 50 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة "C-Plus" إلي 598 ألفا بدلا من 648 ألفا، ووصلت أسعار s60" " إلي 698 ألفا مقابل 748 ألفا.واستقرت عز العرب علي أسعار فولفو "xc90" فئة " 5 Seats" عند مستوي ملي

المال – خاص

خفضت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، أسعار طرازات فولفو “s60” بقيمة 50 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة “C-Plus” إلي 598 ألفا بدلا من 648 ألفا، ووصلت أسعار s60″ ” إلي 698 ألفا مقابل 748 ألفا.

واستقرت عز العرب علي أسعار فولفو “xc90″ فئة ” 5 Seats” عند مستوي مليونا و680 ألفا، كما جاءت فولفو “xc90″ الفئة الثانية ” 7 Seats” بسعر مليون و980 ألف جنيه.

وسجلت أسعار فولفو xc60 الفئة اﻷولي “Momentum” نحو مليون و190 ألفا، وقدرت فولفو xc60 فئة “R-Design” بقيمة مليون و290 ألفا، وبلغت أسعار فولفو “xc60” نحو مليون و392 ألفا.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات فولفو خلال مايو:

العلامة الطراز الفئة أسعار أبريل أسعار مايو مقدار التغيير/ بألف جنيه فولفو s60 C-Plus 648 598 50 Premium 748 698 50 xc90 MOM 5 Seats 1.680.00 1.680.00 0 Ins 7 Seats 1.980.000 1.980.000 0 Xc60 Momentum 1.190.00 1.190.000 0 R-Design 1.290.000 1.290.000 0 Inscription 1.390.000 1.390.000 0

إعداد – المال المصدر: عز العرب