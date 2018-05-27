عز العرب تخفض أسعار فولفو s60.. كم تبلغ القيمة؟

المال – خاص
خفضت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، أسعار طرازات فولفو “s60” بقيمة 50 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة “C-Plus” إلي 598 ألفا بدلا من 648 ألفا، ووصلت أسعار s60″ ” إلي 698 ألفا مقابل 748 ألفا.
واستقرت عز العرب علي أسعار فولفو “xc90″ فئة ” 5 Seats” عند مستوي مليونا و680 ألفا، كما جاءت فولفو “xc90″ الفئة الثانية ” 7 Seats” بسعر مليون و980 ألف جنيه.
وسجلت أسعار فولفو xc60 الفئة اﻷولي “Momentum” نحو مليون و190 ألفا، وقدرت فولفو xc60 فئة “R-Design” بقيمة مليون و290 ألفا، وبلغت أسعار فولفو “xc60” نحو مليون و392 ألفا.
ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات فولفو خلال مايو:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار أبريل
أسعار مايو
مقدار التغيير/ بألف جنيه
فولفو
s60
C-Plus
648
598
50
Premium
748
698
50
xc90
MOM 5 Seats
1.680.00
1.680.00
0
Ins 7 Seats
1.980.000
1.980.000
0
Xc60
Momentum
1.190.00
1.190.000
0
R-Design
1.290.000
1.290.000
0
Inscription
1.390.000
1.390.000
0
إعداد – المال المصدر: عز العرب