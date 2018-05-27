سيــارات

عز العرب تخفض أسعار فولفو s60.. كم تبلغ القيمة؟

المال - خاصخفضت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، أسعار طرازات فولفو "s60" بقيمة 50 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة "C-Plus" إلي 598 ألفا بدلا من 648 ألفا، ووصلت أسعار s60" " إلي 698 ألفا مقابل 748 ألفا.واستقرت عز العرب علي أسعار فولفو "xc90" فئة " 5 Seats" عند مستوي ملي
3:55 م, الأحد, 27 مايو 18 3:55 م, الأحد, 27 مايو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

خفضت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، أسعار طرازات فولفو “s60” بقيمة 50 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة “C-Plus” إلي 598 ألفا بدلا من 648 ألفا، ووصلت أسعار s60″ ” إلي 698 ألفا مقابل 748 ألفا.

واستقرت عز العرب علي أسعار فولفو “xc90″ فئة ” 5 Seats” عند مستوي مليونا و680 ألفا، كما جاءت فولفو “xc90″  الفئة الثانية ” 7 Seats”  بسعر مليون و980 ألف جنيه.

وسجلت أسعار فولفو xc60 الفئة اﻷولي “Momentum”  نحو مليون و190 ألفا، وقدرت فولفو xc60 فئة “R-Design”  بقيمة مليون و290 ألفا، وبلغت أسعار فولفو “xc60”  نحو مليون و392 ألفا.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات فولفو خلال مايو:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار أبريل

أسعار مايو

مقدار التغيير/ بألف جنيه

فولفو

s60

C-Plus

648

598

50

Premium

748

698

50

xc90

MOM 5 Seats

1.680.00

1.680.00

0

Ins 7 Seats

1.980.000

1.980.000

0

Xc60

Momentum

1.190.00

1.190.000

0

R-Design

1.290.000

1.290.000

0

Inscription

1.390.000

1.390.000

0

إعداد – المال                   المصدر: عز العرب

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً